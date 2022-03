L'équipe algérienne de la JS Saoura, est condamnée à gagner son match d'aujourd'hui, en recevant l'équipe sud-africaine d'Orlando Pirates pour le compte de la 5e et avant- dernière journée de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). La rencontre est prévue au stade du 5- Juillet à Alger à partir de 20h00. Elle sera dirigée par des arbitres maliens. Il s'agit de Mahamadou Keita, directeur de jeu, qui sera assisté de Balla Diarra et Drissa Niaré. À noter que l'arbitre principal a déjà eu à officier des matchs de clubs et de sélections nationales algériennes. Il a notamment été désigné pour le match Tanzanie-Algérie (2-2) en qualifications du Mondial-2018 puis lors de la rencontre du 1er tour de la CAN-2019 entre l'Algérie et le Kenya (3-0).Il est utile de rappeler que le 13 mars dernier, la JS Saoura s'est imposée face à son homologue libyenne d'Al-Ittihad (1-0), en match disputé au stade du 5-Juillet pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la coupe de la CAF.

La formation de Bechar a scellé le sort de la rencontre dès la première minute de jeu grâce à Oussama Bellatrèche qui a profité d'une grosse bourde du portier adverse Mouad Ellafi pour inscrire l'unique but de la partie. Malgré une légère domination, les Libyens ont buté sur un grand Zakaria Saïdi, auteur de plusieurs arrêts décisifs.

Grâce à cette victoire, la JSS s'est donc relancée dans la course à la qualification pour les quarts de finale, et rejoint son adversaire du jour à la 2e place avec 7 points, à deux longueurs du leader Orlando Pirates d'Afrique du Sud, large vainqueur un peu plus tôt dans la journée à domicile devant les Royal Léopards (3-0). Le représentant d'Eswatini, tombeur de la JS Kabylie lors du dernier tour préliminaire, ferme la marche avec 0 point, et est d'ores et déjà éliminé.

Le match d'aujourd'hui est donc important pour les joueurs algériens afin qu'ils prennent une très sérieuse option de qualification avant de se déplacer à l'Eswatini pour y rencontrer l'équipe locale de Royal Léopards pour le compte de la dernière journée.