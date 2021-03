Depuis l'annonce, samedi soir, par la Fédération algérienne de football de l'annulation de la conférence de presse de Djamel Belmadi, les spéculations vont bon train. Chacun est allé de sa propre analyse pour interpréter cette décision, au moment où l'instance fédérale n'a fourni aucun motif. Ces spéculations sont alimentées, surtout, par le fait que, ven-dredi, une information faisait le tour des rédactions, concernant la décision prise par Kheireddine Zetchi, de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de la FAF. Certains sont allés jusqu'à dire que Belmadi a annulé cette conférence de presse «en guise de solidarité» avec Zetchi, et qu'«il va même présenter sa démission après le match du Botswana», le 29 mars prochain. Or, tenu par un contrat et décidé à aller jusqu'à son terme, après le Mondial-2022, cette hypothèse est à écarter, de par les avis unanimes. Les spéculations ne se sont pas arrêtées là. L'on affirme, chez d'autres, que le driver des Verts a décidé d'annuler son rendez-vous avec les médias pour la simple raison qu'il a voulu éviter les questions de ses vis-à-vis concernant le cas Zetchi et le conflit mené actuellement avec le ministère de la Jeunesse et des Sports sur la mise en conformité des statuts de la FIFA. Troisième hypothèse, et non pas la dernière, on affirme du côté de la FAF que la dernière décision prise par le gouvernement français de donner une dérogation conditionnée aux internationaux africains évoluant en Ligue 1 et Ligue 2 française en est la cause. Cette décision a chamboulé les plans de Belmadi pour établir sa liste de joueurs retenus pour les deux prochains matchs. Celle-ci était prête et allait être rendue publique avant la conférence de presse d'hier, mais la décision des Français l'a obligé à tenir une réunion qui a duré toute l'après-midi de samedi afin de la remodeler, mais il n'a pas pu la finaliser pour diverses raisons, liées essentiellement aux mesures draconiennes figurant dans les conditions de libération des joueurs. Dès lors, Belmadi a décidé d'annuler le rendez-vous et prendre encore plus de temps avant de rendre publique sa liste. Hier matin, une autre décision a été prise par Belmadi, à savoir celle de ne pas se déplacer à Tizi Ouzou pour assister au match entre la JS Kabylie et le Paradou AC. Le club local, faut-il le signaler, est déjà en ébullition après la décision de retirer la confiance à Chérif Mellal et son remplacement, hier, par Yazid Yaricèhe. Belmadi a décidé de faire l'impasse sur ce voyage afin de ne répondre, désormais, à aucune question et éviter tout genre de spéculations concernant les derniers évènements que connaît le football national. Il veut rester loin de tout ce qui se dit et se fait, en préférant que sa concentration soit pleinement sur son équipe et trouver la meilleure manière avec laquelle il va gérer les deux prochaines sorties, le 25 du mois courant en Zambie et le 29 à Blida face au Botswana. Ces décisions de Belmadi ont, quelque peu, faussé les plans des proches de Zetchi, qui espéraient une intervention forte de la part du sélectionneur national pour exprimer son soutien indéfectible au patron de la FAF.

28 joueurs convoqués

Dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2021, et en prévision des deux dernières rencontres face à la Zambie et le Botswana, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a arrêté une liste

de 28 joueurs.

Gardien de but: Raïs M'bolhi, Alexandre Oukidja, Azzedine Doukha.

Défenseurs: Mehdi Zeffane, Ayoub Abdellaoui, Aissa Mandi, Mehdi Tahrat, Ramy Bensebaini, Hocine Benyada, Abdelkader Bedrane, Ahmed Touba, Naoufel Khacef.

Milieux de terrain: Adlène Guedioura, Mehdi Abeid, Ramiz Zerrouki, IsmaÏl Bennacer, Haris Belkebla, Farid Boulaya.

Attaquants: Riyad Mahrez, Rachid Ghezzal, Sofiane Feghouli, Youcef Belaili, Saïd Benrahma, Hillel Soudani, Oussama Darfalou, Baghdad Bounedjah, Islam Slimani.