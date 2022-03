Eden Hazard devra subir une opération dans les prochains jours pour le retrait de la plaque d'ostéosynthèse de son péroné droit, a indiqué le Real Madrid dans un communiqué officiel vendredi. Le Belge a souffert d'une fissure du péroné en février 2020 et a dû subir une opération à Dallas, où la plaque, qui est un dispositif utilisé dans les traitements médicaux pour la stabilisation des os, a été posée. Il a contracté ce problème au péroné lors d'un match contre Levante en février 2020 et cela a nécessité une intervention chirurgicale. Pendant l'opération, il a donc été équipé d'une plaque. Celle-ci va donc être retirée maintenant.

L'ancien Lillois est l'un des joueurs les moins utilisés par Carlo Ancelotti et il n'a pas disputé le moindre match depuis le 19 février. Une statistique encore plus inquiétante a circulé le concernant dernièrement: il n'a pas encore joué le moindre Clasico depuis son arrivée au Real Madrid en raison de pépins physiques divers ou circonstances défavorables. En effet, il est l'un des joueurs que le Real Madrid a sur la rampe de sortie pour l'été prochain, étant le deuxième salaire le plus élevé de l'effectif derrière Gareth Bale. Il faudra attendre les informations officielles du Real Madrid pour connaître la durée de l'indisponibilité de l'ancien meneur de jeu de Chelsea.

Le prochain match du Real Madrid aura lieu le samedi 2 avril contre le Celta à Balaídos. Quelques jours plus tard, les Merengue joueront le quart de finale aller de la Ligue des Champions à Stamford Bridge contre Chelsea. Une opposition qui se tiendra le mercredi 6 avril. Il paraît d'ores et déjà acquis que Hazard va manquer les retrouvailles contre son ancienne équipe.