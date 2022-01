Lors des prochaines sorties en CAN, les protégés de Djamel Belmadi auront besoin de plus de voix, notamment lors du choc du groupe face à la Côte d'Ivoire, jeudi prochain. D'autant qu'en face, les éléphants, dont la capitale Abidjan n'est distante de Douala que de 870 milles nautiques, seront nombreux. Dans ce sillage, le premier contingent de l'opération «661 supporters» initiée par l'opérateur de téléphonie mobile «Mobilis» devrait être acheminé pour cette rencontre le jour même du match.

L'opération n'étant pas encore totalement ficelée, le déplacement des fans ne pourrait intervenir dès aujourd'hui pour le match face à la Guinée équatoriale. C'est le responsable du service communication de Mobilis, Khaled Hamadi, qui l'a fait savoir dans une déclaration à la presse: «Cette opération se poursuivra jusqu'à l'ultime match des Verts qui sera, Incha'Allah la finale.» Il fera aussi remarquer que «l'opération du tirage au sort des heureux élus se poursuit toujours au niveau des directions de wilaya de la santé», puisque, faut-il le rappeler, le ministère de la Santé a été associé dans cette opération en ouvrant les inscriptions des prétendants au voyage au Cameroun au niveau des structures sanitaires des

58 wilayas. «Les quotas par wilaya sont définis selon un ratio par habitant», dit-il encore, tout en apportant un démenti formel à toutes les rumeurs autour des heureux élus au voyage et au séjour au Cameroun. «Contrairement à ce qui a été dit, çà et là, je peux vous assurer que la participation est ouverte à tous les Algériens âgés de plus de 18 ans et qui présentent un pass-vaccinal. Je peux aussi vous avancer que non seulement aucun employé de Mobilis ne sera du voyage, mais notre entreprise n'a pas privilégié ses abonnés.».

Lors ce déplacement, les fans seront restaurés (déjeuner et dîner) et bénéficieront d'une balade en ville avant de rejoindre le stade de Japoma avec ticket d'accès en main. Le retour étant prévu juste après le match. «Ce rituel sera le même durant la durée de l'opération», conclura Hamadi.