La sélection algérienne de football A' renco-ntrera l'égypte au stade El Janoub à Doha, à partir de 20h ce soir, pour le compte de la dernière journée de leur groupe «D» de la Coupe arabe FIFA-2021 qui se déroule, actuellement, au Qatar. Quant au Liban, il sera opposé au Soudan dans le match des perdants et des sélections déjà éliminées. Un coup d'oeil aux résultats et au dernier classement du groupe, l'Algérie et l'égypte occupent la 1ère place de leur groupe avec 6 points pour chaque sélection. Ainsi et avec la différence de buts (+6), sans pour autant encaisser le moindre but, l'Algérie et l'égypte, devraient être départagées, en cas d'un match nul, aujourd'hui, à la faveur du critère disciplinaire suivant le barème négatif du nombre des cartons jaune et rouge. L'article 13 du règlement de la compétition précise qu'en cas d'égalité dans un même groupe, le départage se ferait en 2 étapes maximum. La 1ère étape consiste à compter le plus grand nombre de points obtenus après tous les matchs de groupe; la meilleure différence de buts après tous les matchs de groupe; ou le plus grand nombre de buts marqués après tous les matchs de groupe. Dans le cas de l'étape 2, il sera pris en considération: le plus grand nombre de points obtenus après tous les matchs de groupe par les équipes concernées; la meilleure différence de buts comptabilisée après tous les matchs de groupe par les équipes concernées; le plus grand nombre de buts marqués après tous les matchs de groupe par les équipes concernées; le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base des cartons jaunes et rouges reçus lors des matchs de groupe, le calcul s'effectuant comme suit: - premier carton jaune: moins 1 point; deuxième carton jaune/carton rouge indirect:moins 3 points; carton rouge direct: moins 4 points; carton jaune puis carton rouge direct:moins 5 points. Seule une de ces déductions est applicable à un joueur pour un match, ou enfin un tirage au sort par la FIFA. Et comme avant cette rencontre décisive, il est important de souligner que les 2 équipes sont d'ores et déjà qualifiées aux quarts de finale. Mais, il faut les départager pour connaître le 1er et le second du groupe. Et donc pour éviter tout calcul les joueurs du sélectionneur national, Madjid Bougherra doivent nécessairement gagner cette rencontre et ainsi éviter de tomber avec le 1er du groupe «C» qui n'est autre que la sélection marocaine, déjà assurée de terminer à la 1ère place de son groupe. Le sélectionneur des Verts, Bougherra a déclaré!

«Quoique notre principal objectif ait été atteint, car nous avons quand même réussi à prendre les 3 points, qui nous permettent de rester provisoirement en tête du groupe, en attendant la 3e et dernière journée contre l'égypte, et qui sera décisive pour notre classement final dans ce groupe.» «Magic» dit s'attendre à «un match difficile», car outre l'enjeu de la 1ère et de la 2e place, «ce sera un derby, entre deux nations qui se connaissent bien, et à mon avis, un des principaux facteurs qui pourraient faire la différence dans ce duel, c'est la faculté à récupérer, vite et bien». Et c'est pourquoi au lendemain du 2e match gagné par les Verts face au Liban, Bougherra a commencé à préparer le match d'aujourd' hui sur leur terrain d'entraînement du complexe sportif d'Al Egla, à Doha.