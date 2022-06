Oran, la capitale méditerranéenne a reconquis son titre de ville hautement sportive. Elle reprend tous les symboles et ses noblesses faisant de cette ville une cité d'une histoire riche en consécrations sportives, culturelles, artistiques et économiques, en plus de constituer une métropole s'ouvrant aussi bien sur l'Afrique que sur la Méditerranée. Si la ville d'Oran est d'ores et déjà bariolée aux aquarelles méditerranéennes, la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens promet d'être en couleurs... nationales. La décision a été prise au niveau du comité des JM.

Le judoka algérien Redouane Messaoud a été désigné pour porter haut le drapeau de la délégation algérienne aux côtés de la boxeuse Imane Khelif. Le judoka algérien est natif de la wilaya d'Oran. Il vient tout juste de se tailler le titre du champion d'Afrique dans la catégorie (-73 kg), à l'occasion de la dernière édition disputée à Oran en mai 2022. Imane Khelif a été sacrée, le 19 mai passé, vice-Championne du monde de la catégorie des 63 kg, après sa défaite à Istanbul, en finale des Mondiaux féminins-2022, face à l'Irlandaise Amy Sara Broadhurst sur le score de (5-0). Khelif a réalisé une première historique dans les annales de la boxe féminine algérienne et inscrit son nom en lettres d'or au palmarès du noble art mondial. 47 ans après avoir abrité les Jeux méditerranéens d'Alger en 1975, l'Algérie renoue avec ces joutes, où devront concourir dans 24 disciplines sportives, 3434 athlètes de 26 pays. Si la ville d'Oran est fin prête pour abriter cette édition, les athlètes, eux, continuent à se préparer activement pour honorer les couleurs nationales. En effet, les sélections nationales de volley-ball (messieurs et dames), ont abordé la dernière ligne droite dans leur préparation en entamant un stage respectivement à Chlef et à Béjaïa.

La sélection masculine, dirigée sur le banc par Mourad Sennoun, est entrée dimanche dans un stage de cinq jours à l'hôtel El-Hadef de Chlef. 16 joueurs, dont trois évoluant en France, ont été convoqués pour ce regroupement qui s'étalera jusqu'à demain. La sélection féminine, entraînée par Nabil Tennoun, a entamé samedi un stage à l'hôtel Providentia de Béjaïa qui se poursuivra jusqu'à aujourd'hui.