La sélection algérienne de football poursuit sa nouvelle dynamique des bons résultats, depuis son élimination de la Coupe du monde 2022 prévue au Qatar, en enregistrant, mardi, son 5e succès consécutif, et cette fois-ci, face à la coriace équipe du Nigeria (2-1). Il faut bien reconnaître que cette rencontre amicale a été très difficile pour les Verts qui ont été bien bousculés par des Supers Eagles, très coriaces. La première explication à cette difficulté des Verts de bien négocier ce second match amical, après le premier gagné par la plus petite des marges face à la Guinée, réside dans les changements effectués dans son effectif. En effet, le coach national a opéré pas moins de huit changements dans son «onze» rentrant lors de ce match par rapport à la première rencontre face à la Guinée. Il est évident, qu'en dehors des résultats techniques, le staff technique national veut surtout effectuer une revue de son effectif avec l'incorporation des jeunes joueurs qu'il a mis dans le bain et en particulier lors de la première rencontre face aux Guinéens. Par contre, face à l'ogre nigérian, Belmadi a fait un grand changement dans l'effectif en alignant pratiquement son équipe type. Il n'avait ainsi gardé du «onze» qu'il a aligné d'emblée face à la Guinée que trois joueurs. Il s'agit du gardien de but Mustapha Zeghba, le latéral Ramy Bensebaïni et le milieu offensif Ismaïl Benacer. Les Verts ont débuté la partie avec la volonté d'ouvrir la marque d'emblée pour se rassurer. Mais, les Nigérians ont affiché une très grande maîtrise collective au point où ils ont véritablement bousculé la défense algérienne. D'ailleurs, on jouait la 8e minute du jeu, lorsque Samusi envoie un puissant tir qui est contré par la défense algérienne. Terem Woffi, hérite de la balle et prend de vitesse Mandi pour planter la balle au fond des filets du gardien de but Zeghba. Les Nigérians prennent ainsi l'avantage des Verts, coupant ainsi leur élan. Mais, Mahrez qui a repris son brassard de capitaine, a bien compris qu'il ne fallait pas flancher. Aidé par un insaisissable Adam Ounas, les Algériens prennent alors le jeu à leur compte. Mais, leur manque de coordination et de bon timing dans les transmissions des balles leur a fait défaut. Après la demi-heure de jeu, Belaïli et ses coéquipiers montent la pression et bénéficient d'un penalty, juste avant la mi-temps. Le capitaine Mahrez exécute la sentence et égalise. De retour des vestiaires, les Algériens reviennent avec la ferme intention de prendre le dessus en matière de résultat technique. Mandi, Attal, Belaïli et autres Ounas, Mahrez et Slimani mettent la pression dans le camp des Nigérians. Mais la défense des Super Eagles tient bon. Et sur une action anodine, prenant sa balle dans 40 mètres, Atal contrôle le cuir puis adresse un superbe tir qui ne laisse aucune chance au gardien début Uzoho qui est finalement battu pour la deuxième fois dans cette rencontre (61'). Il est évident que les 30 dernières minutes ont été très stressantes dans la mesure où les deux sélections se changent les attaques, sans que ni l'une ni l'autre n'ait pu changer ce score à l'heure du jeu (2-1) pour les Verts. Ainsi, Belmadi et ses joueurs arrachent leur 5e victoire consécutive depuis leur élimination du mondial 2022 face au Cameroun. À la suite de ces deux matchs amicaux, Belmadi doit donc revoir avec perspicacité les trois compartiments en corrigeant les erreurs de ses joueurs dans la perspective de bien négocier les prochaines échéances dont la CAN 2023.