Face à la situation de confusion qui a marqué la citadelle du MC Oran, le président Youcef Djebbari a vite réagi pour contenir le feu qui s'est déclenché subitement à la faveur des derniers événements. Il s'est exprimé à travers les ondes de la radio locale et est revenu sur la situation, en la décortiquant tout en apportant des réponses à l'ensemble des questions posées au sein du club. De prime abord, il a abordé la question liée à la décision d'Ahmed Belhadj, dit Baba. Il dira que «sa démission m'a choqué. Je ne l'ai su qu'à travers les réseaux sociaux». Autrement dit, Djebbari n'avait pas été avisé par cette démission. Voulait-il dire que l'administration du club n'a pas réceptionné de lettre de démission? Djebbari n'en dira pas plus hormis ce qu'il a exprimé, laissant, tout de même, sous- entendre, que «Baba a fui ses responsabilités». Or, Baba a été explicite en indiquant qu'il s'est retrouvé seul face à l'inextricable situation des dettes pourchassant le club. Malgré le retrait de Baba, Djebbari est, à l'en croire, déterminé à faire face à ses responsabilités. En ce sens, il a affirmé que «le départ de Belhadj ne m'a en rien affecté, ni affecté le club», ajoutant que «le MC Oran continuera son parcours dans les meilleures conditions possibles». Abordant la question liée au «coup de gueule» du coach Amrani, qui avait quitté le bivouac organisé par les Rouge et Blanc à Mostaganem, avant de revenir, Djebbari a affirmé: «J'entretiens de très bonnes relations avec Amrani.» Par ailleurs, Le recrutement de Guedioura pose- t-il un problème? Sera-t-il aligné parmi le groupe durant la phase retour du championnat? Telle est la question qui revient sur les lèvres des supporters. Ne voulant pas anticiper les événements, Djebbari croit dur comme fer que la FAF va permettre au joueur de se lancer dans la compétition. Les dettes pour lesquelles est redevable le club posent un sérieux problème. De plus, la dernière sortie de la FAF a, à plus d'un titre, effarouché la direction. Celle- ci, rappelons-le, ne fait état d'aucune mesure décidée par la Fédération à l'encontre des clubs redevables hormis l'application de la réglementation interdisant à ces derniers de recruter. Où en est, donc, le MCO qui vient tout juste de conclure une grosse transaction en ratifiant un contrat de 18 mois avec le joueur? À l'en croire, Djebbari, est en attente d'une dérogation exceptionnelle permettant au joueur de prouver ses prouesses au sein du club. Localement, l'on se rapporte à l'une des éditions précédentes lorsque le MCO avait été autorisé par la FAF à recruter l'ancien deuxième gardien de but des Verts, Mohamed Benhamou, alors qu'il était endetté. Cela fut en 2010. Seulement, les choses ont totalement changé.