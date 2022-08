La sélection algérienne masculine de boxe (juniors) a décroché dix médailles (2 or, 6 argent et 2 en bronze), à l'issue des finales du championnat arabe qui a pris fin samedi au Complexe olympique d'Al-Maadi au Caire (Égypte). Les deux médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre de Kaidi Mohamed-Fouad (51kg) qui a pris le dessus en finale face au Marocain Ouali Mounir, alors que son coéquipier, Kanony Oussama (80 kg) a été le seul Algérien à avoir décroché une victoire en finale face à un Égyptien, à savoir Mahmoud Ahmed Salem. De leur côté, Boshakra Moatez (57 kg), Manhory Chérif (67 kg), Garib Ahmed (71kg), Khalef Lakhdar Sifedinne (85kg), Rabash Baraa (92kg) et Maktaâ Abdelrahim (+92 kg), se sont contentés de l'argent. Au classement général par équipes, la sélection algérienne a décroché la deuxième place, devancée de loin par l'Égypte qui a raflé la mise avec un total de 12 médailles (8 or, 2 argent et 2 en bronze). Huit boxeurs algériens se sont qualifiés en finale des Championnats arabes juniors garçons. Par ailleurs, en marge du rendez-vous arabe du Caire, l'Union arabe de boxe (UAB) et en collaboration avec l'Association internationale de boxe (IBA), a organisé un stage au profit de 25 juges arbitres et un autre pour 32 entraîneurs égyptiens et arabes. Outre l'Algérie et l'Égypte (pays organisateur), 11 pays ont pris part à cette compétition. Il s'agit des Emirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar, du Yémen, de la Libye, de la Palestine, de la Syrie, du Bahreïn, de la Jordanie, de la Tunisie et du Maroc.