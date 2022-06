Des écrans géants ont été installés à Oran pour permettre au large public de suivre la cérémonie d'ouverture de la 19ème édition des Jeux méditerranéens Oran-2022, samedi soir au niveau du nouveau complexe olympique «Miloud-Hadefi». Des écrans géants ont été installés au niveau de différents espaces, à l'instar de la place du «1er- Novembre 1954», du «Jardin méditerranéen» de Haï Seddikia, «le jardin Sidi M'hamed», au niveau du boulevard des falaises et Haï Fellaoucène, pour permettre de suivre la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des JM, a indiqué Yacine Saïfi, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya. Ces espaces ont connu, à quelques heures du lancement de ce rendez-vous méditerranéen, une forte affluence du public, composé notamment de jeunes et de nombreuses familles oranaises et d'autres wilayas du pays venues assister à cette fête particulière. La capitale de l'ouest du pays abritera jusqu'au 6 juillet la 19e édition des JM, avec la participation de 3390 sportifs venus de 26 pays.