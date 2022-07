Après une bonne entame de la 8e édition de la Coupe arabe de la catégorie, en ayant pris le meilleur sur son homologue du Liban (2-1), vendredi dernier à Abha, en Arabie saoudite, et la victoire de la Libye face au Liban, le prochain match Algérie -Libye sera décisif pour la qualification au prochain tour. Le sélectionneur national algérien, Mohamed Lacette et ses joueurs savent que le prochain match contre la Libye est déterminant pour une éventuelle qualification en quarts de finale. Ils doivent prendre leur responsabilité demain pour ne point connaître de surprise.

Ce mardi, dernière séance d'entraînement avant la Libye, Lacette et son staff doivent effectuer les dernières retouches à la sélection en corrigeant les erreurs du premier match, malgré la victoire, et en renforçant les points forts. Il faut savoir que le groupe de l'Algérie est composé de trois sélections. Outre les verts, il y a le Liban et la Libye. Et pour cette édition 2022, la compétition a enregistré la participation de 18 pays qui ont été scindés en six groupes de trois équipes. Et plus important aujourd'hui, il y a lieu de savoir que les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finales prévus le 31 juillet. Ainsi dans le groupe «C», et après la victoire de la Libye sur le Liban, l'Algérie rencontrera donc cette première sélection citée pour un ticket en quarts de finale. Un coup d'oeil au classement fait ressortir que la Libye est en tête du groupe devant l'Algérie, grâce au goal-average. La Libye a gagné (2-0) face au Liban alors que l'Algérie l'a fait mais avec le score de 2 buts à un (2-1). Ainsi, les joueurs de la sélection algérienne, drivés par Mohamed Lacette doivent sortir le grand jeu devant cette formation libyenne qui a été exempte lors du premier tour.

Le match est prévu mercredi prochain et le vainqueur de cette rencontre sera officiellement qualifié en quarts de finale alors que le second attendra la fin des matchs de la poule «E», où figure notamment la Tunisie, pour savoir s'il sera qualifié en qualité d'un des meilleurs deuxièmes. Il est utile de rappeler que 18 pays prennent part à cette compétition régionale qui s'étalera jusqu'au 6 août 2022 dans la ville d'Abha en Arabie saoudite. Par ailleurs, il faut aussi se rappeler également que lors de la précédente édition, disputée en 2021 au Caire (Égypte), la sélection nationale des U20 s'est inclinée en finale face à l'Arabie saoudite (2-1). En tout cas, le buteur algérien du premier match, Adjaoudi, auteur d'un doublé et ayant été d'ailleurs élu «meilleur joueur du match», a déclaré en fin de partie: «Ma désignation comme meilleur joueur de la rencontre est quelque chose de formidable et extraordinaire. Je suis très heureux d'autant que cette compétition s'annonce très difficile avec la présence africaine en son sein. On espère que le niveau sera plus élevé dans les prochaines rencontres. On avait perdu face à l'Arabie saoudite lors de la précédente édition en finale, et on est aujourd'hui déterminé à remporter le Trophée de l'édition actuelle», a conclu le joueur algérien.