Le CR Belouizdad, amoindri par plusieurs absences et départs des joueurs et sans entraîneur, jouera une carte d'importance demain à Pretoria en rencontrant l'équipe sud-africaine des Mamelodi Sundowns, pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe «B» de la Ligue des Champions. Pour ce faire, le Chabab se trouve depuis mardi dernier, en terre sud-africaine avec 21 joueurs. À propos de l'effectif du Chabab, le club a précisé sur sa page Facebook que l'équipe s'est envolée en direction de l'Afrique du Sud sans plusieurs joueurs, à commencer par le capitaine Chemseddine Nessakh, le latéral droit, Mokhtar Belkhither et le milieu de terrain, Larbi Tabti. Et il est important de noter également que les Rouge et Blanc sont sans entraîneur depuis le limogeage du Français Franck Dumas. Et à ce propos, et en l'absence d'un coach, c'est le technicien Karim Bakhti qui assure la barre technique de l'équipe, lors de ce périlleux déplacement en Afrique du Sud. L'équipe reste sur une victoire enregistrée, vendredi dernier, au stade du 5-Juillet face aux Congolais du TP Mazembe (2-0). Cette victoire des Rouge et Blanc a bien relancé ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Avant cette rencontre capitale, le nouveau manager général du Chabab, Hocine Yahi a rassuré que «la préparation s'est déroulée dans de bonnes conditions». «Les joueurs se donnent à fond à l'entraînement pour réussir leur sortie face à Mamelodi Sundowns», a-t-il dit. Le même responsable a précisé: «Je me consacre au mercato et à la désignation d'un nouveau coach. On espère d'ailleurs conclure très prochainement», a affirmé Yahi. À noter que le responsable en question est resté en Algérie, dans la mesure où, selon sa direction, il n'a pas reçu l'autorisation. Un mal pour un bien, puisque Yahi se consacrera à la fin du mercato à la désignation d'un nouvel entraîneur. Malgré cela, Yahi ne perd pas de vue l'équipe, puisqu'il est en contact permanent avec ceux qui sont sur place à Pretoria, ne voulant rien laisser au hasard. Il cherche à ce que les joueurs soient pleinement concentrés sur le match et la meilleure manière avec laquelle ils aborderont ce match pour revenir avec le billet qualificatif pour les quarts de finale en main. Il est important de rappeler au passage qu'à l'issue de la 5e journée, le CRB pointe à la 2e place au classement avec 6 points, loin derrière le solide leader Mamelodi Sundowns (13 points). Al-Hilal suit derrière à la 3e place avec 4 unités, alors que le TP Mazembe, éliminé, ferme la marche avec 2 points seulement. Ainsi donc, une victoire demains, devant Mamelodi Sundowns, solide leader et qualifié avant cette ultime journée, permettra au Chabab d'assurer sa qualification, sans attendre l'autre match mettant aux prises à Lubumbashi le TP Mazembe au Hilal du Soudan.