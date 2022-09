La sélection algérienne masculine de volley-ball des moins de 19 ans (U19), s'est inclinée face à son homologue égyptienne sur le score de 3 sets à 0, (25-18, 25-20, 25-20), en match comptant pour la première journée (groupe A) du championnat d'Afrique de la catégorie disputé samedi à El Jadida (Maroc). Outre l'Algérie et l'Égypte, le groupe A est composé du Maroc (pays hôte) et la Libye qui s'affrontent à partir de 14h00. Le groupe B est constitué du Nigeria, du Cameroun, de la Tunisie et du Soudan. Pour rappel, la sélection algérienne a rallié, mercredi dernier, le Maroc pour prendre part au championnat d'Afrique des nations de la catégorie, prévu du 3 au 11 septembre, avec la participation de huit pays. Avant son départ pour ce rendez-vous continental, la sélection algérienne conduite par l'entraîneur national Radji Malek et son adjoint Akachat Fodil a effectué plusieurs stages, dont le dernier s'est tenu du 28 au 31 août au Centre national de préparation des Équipes nationales à Souidania (Alger).