C'est le compte à rebours pour la double confrontation avec le Cameroun, en vue d'arracher le billet pour la Coupe du monde Qatar-2022! Un rêve que tous les Algériens du Canada au Pérou, de Rabat à Doha, et de London à Kiev, caressent de nouvelles aventures colorées et un retour triomphal à Alger, où des milliers de fans seront là, le jour du retour des Verts vainqueurs peut- être, ou vaincus, mais ayant honoré le football et le peuple algérien, malade de son chatoyant foot. En attendant, parmi ce même peuple, des «régiments» et de véritables «bataillons» de consultants, nous présentent souvent un sombre tableau de la situation des «Fennecs»! Que ces bataillons soient d'anciens footballeurs, cela passe: mais que des plumitifs et des orateurs de «souks» critiquent le staff et vont jusqu'à parler de tactique, de ridicules mises en scène, de coaching, cela change la donne. Alors qu'une «union» autour des camarades de Bendebka est souhaitée, ne voilà-t-il pas qu'une poignée de pseudo spécialistes de football commencent à déverser des torrents, d'idiotes suggestions, pour seulement deux matchs où le plus fort du moment l'emportera, logiquement, sans triche, ni dribbles dans la surface de «préparation» de Djamel Belmadi. Certains vont plus loin! «Pourquoi nous cache-t-il ses armes, en taisant la liste des joueurs à convoquer? » Et puis quoi encore? Il serait bien inspiré de donner la tactique à employer en aller et retour et laisser l'adversaire se vautrer dans le plaisir, pour nous passer une mémorable raclée le moment venu! Allons, allons, laissons cet Homme, ce technicien hors pair, cet exemplaire guide concocter sa «bouillie» pour la fin mars 2022, et nous serons comblés! Alors, dans ce cas, tant pis pour les amateurs de petits et grands scandales, ceux-là même qui n'ont pas honte, mais alors, pas du tout, de dénigrer la réussite, les succès, les bons résultats, juste pour que leur puissante jouissance immédiate, celle éventuellement de l'échec, fasse long feu! À supposer que suite au futur succès des Verts face au Cameroun, le 25 mars 2022 au stade de Japoma, et que le sélectionneur national, sur un coup de tête, prenne ses clics et ses clacs, rentre chez lui, tranquillement, pour un long congé «définitif»! Eh bien non! Djamel ne le fera pas, jamais! Car il a signé pour l'Algérie, son amour de toujours, celui-là même (qui a fait qu'il a bâti une équipe compétitive en moins de deux ans! Non, messieurs-dames, il ne quittera pas l'équipe et «El Djazaïr» pour tout l'or du monde. N'oublions pas que l'EN a des supporters d'un peu partout, dans le monde, et particulièrement nos plus proches voisins, qui ont bien réfléchi. Ils ont la ferme volonté de supporter les Verts, surtout si leurs équipes ne passent pas les matchs de barrage! Les supporters nés au-delà de la Méditerranée, vont commencer par perdre le sommeil. L'angoisse, d'abord, le stress, ensuite, et la folie d'une joie incommensurable, enfin! Mais, au fait, que font nos anciens internationaux? Tous les anciens internationaux? Les Maouche, l'ancien joueur de l'équipe du FLN, est actuellement dirigeant à la FAF! Bougherra, Mesbah et Benhamou, eux, s'occupent des A'! Et les autres? Citons pêle-mêle: Baâziz, Kalem, Attoui, Fergani, Berroudji, Betrouni, Belloumi, Khazrouni, Guendouz, le sympathique Assad, la classe à l'état pur, Merzekane, Amani, Oudjani, Menad, Ighil, Kaci Saïd, Antar Yahia, Yebda, Lacen, Matmour, et notamment les anciens joueurs encore «debout», disponibles, peuvent donner de la vigueur et du jus aux jeunes de Belmadi! Ces sportifs ont trop donné à l'Algérie et peuvent encore donner au pays nonobstant les regrettables malentendus, nés des inévitables jalousies des uns et des autres. Attention, Djamel Belmadi est le seul entraîneur sélectionneur qui a le plus donné au pays et au peuple algérien, le plus de joies, de bonheur! Ne le perdons pas. Soutenons-le. C'est le minimum que l'on puisse faire! Entre- temps, les fans y vont de leurs fous pronostics et illimitées exagérations, qui, il faut le reconnaître, permettent aux Algériens de patienter encore quelques semaines. À défaut de tourner autour du pot, les jeunes pronostiqueurs restent dans le domaine de la probabilité. Alors, on pioche du côté des réseaux sociaux, pour dégoter l'oiseau rare qui pourrait désarçonner les «Lions indomptables» du Cameroun frère! Et lorsque nous proposons des noms, on oublie trop souvent, que du côté de Sidi Moussa, il y a un staff en train de continuer l'oeuvre de 2019, chapeautée par un certain Djamel, et Belmadi, pour bien le rappeler. Tout est dans le mental: le reste... reste du domaine de «propos d'estaminet»! Laissons les Z'hommes bosser sereinement et vous serez surpris par le résultat vers la fin mars 2022! Au passage, un petit coucou est adressé filialement au grand Adlène Guedioura, qui doit, en ce moment, follement rêver à cette date!