L'US Biskra et le Paradou AC, vainqueurs, ce jeudi à domicile, respectivement, devant le HB Chelghoum-Laïd (2-0) et le WA Tlemcen (1-0), ont préservé leur position en tête du classement du Championnat de Ligue 1, au terme de la 5e journée. L'USB, qui restait sur une lourde défaite à Alger, face à l'USMA (0-3), concédée en présence d'un effectif issu de la réserve, s'est rachetée en damant le pion au nouveau promu, dont l'apprentissage en élite est dure. Il s'agit de la troisième défaite en cinq matchs pour le HBCL, qui aura certainement du mal à assurer son maintien en Ligue 1. Le PAC a confirmé ses ambitions en ce début du nouvel exercice, en disposant difficilement du WAT, grâce à un penalty transformé par Bouzok (71'). Dans le choc de cette journée, les Belouizdadis ont raté l'occasion de revenir avec les 3 points de la victoire, en concédant le match nul sur le fil, après avoir mené (2-0). Le CRB a dominé la première mi-temps en inscrivant deux buts par Bakir (39') et Benhamou (43'), mais a cédé en deuxième période sous les assauts des Sétifiens, qui sont parvenus à réduire le score par Deghmoum (55'), avant d'égaliser sur penalty transformé par Boudebous (88'). De son côté, l'USM Alger a enchaîné avec un deuxième succès de rang, en dominant le RC Relizane (3-1). Pour sa part, le CSC a réussi la passe de trois, en battant nettement et assez facilement le MC Alger (3-0), qui concède pour l'occasion son premier revers de la saison. Un succès qui permet au CSC de monter sur le podium (3e). Dans la capitale du «Titteri», l'OM s'est fait peur durant la seconde période du match à domicile face au NC Magra, en concédant l'ouverture du score (47') avant de renverser son adversaire, grâce, notamment au doublé de son attaquant Lakroum (69', 85'). Le NA Hussein Dey continue à impressionner, en s'offrant cette fois-ci le MC Oran (2-1), grâce à un doublé de Rachid Nadji (27', 47'). Auteur d'un match nul salutaire à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie (1-1) lors de la précédente journée, l'autre promu le RC Arba s'est contenté du point du match nul à Boufarik face à l'ASO Chlef (0-0). Il s'agit du troisième nul de suite pour les Chélifiens, qui n'arrivent pas à amorcer leur départ. Le dernier match de cette journée entre la JS Saoura et la JS Kabylie a été décalé à mardi 14 décembre, en raison de l'engagement des deux clubs dimanche, au 2e tour préliminaire additionnel (aller) de la coupe de la CAF.