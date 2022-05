La JS Kabylie affronte, aujourd'hui, la JS Saoura sur son terrain à Tizi Ouzou dans une confrontation à grands enjeux. Prévue au stade du 1er-Novembre dans la ville des Genêts, l'explication entre les deux prétendants à la place de dauphin risque d'être très chaude. Les Canaris, qui ne sont pas prêts à céder une partie du butin, auront devant eux un adversaire qui ne vient pas lui aussi pour faire du tourisme. La JSS tentera d'arracher les 3 points pour rester justement serrée au leader. Trois points arrachés chez la JSK serait une éventualité idéale, mais les choses ne sont pas si simples. Les Canaris ne devraient, de leur côté, pour rien au monde céder ces trois points et qui plus est chez eux à Tizi Ouzou. Aussi, cette configuration difficile promet une rencontre au sommet pleine de rebondissements. Un beau match en perspective, pour peu que les deux coachs ouvrent le jeu. Du côté de la JSK, la stratégie de Souayah est d'ores et déjà claire.

Le coach tunisien a tout passé en revue durant les dernières séances d'entraînement. Les joueurs ont été soumis à des séances intensives dans l'objectif de préparer un groupe de guerriers. Il faudra, en effet, se donner à fond pour arracher ces points très importants pour la suite. Trois points qu'il ne faut absolument pas perdre pour rester collé aux pas du leader, qui a 3 autres matchs de retard. 9 points à mettre dans son panier pour pouvoir s'éloigner davantage de ses poursuivants directs. Aujourd'hui, donc, à Tizi Ouzou, les deux adversaires ont un objectif commun: rester en course derrière le CRB, qui devra suer pour arracher les points devant l'ES Sétif qu'il reçoit demain à Alger. Les Belouizdadis ont, en effet, face à eux un adversaire difficile à manier bien que son élimination en Champions League raisonne encore dans les oreilles des joueurs.

Toutefois, cette journée pourrait garder la même configuration avec un avantage pour le CRB qui a 3 autres matchs de retard à mettre à profit pour creuser l'écart. L'autre prétendant à la place de dauphin, le Paradou AC se déplace lui à Biskra, vendredi prochain, pour affronter le club local.

Avec 50 points, le club algérois reste toujours en course d'autant plus que les autres prétendants ne sont pas loin avec 50 autres points pour la JSS et un petit point de plus pour les Kabyles. Enfin, dans cette équation sans trop d'inconnues, il devient aisé de deviner que le rôle principal revient aux joueurs. Les Canaris devront en effet se surpasser pour poursuivre le très bon parcours réalisé jusque-là.

En deuxième place au classement, les camarades de Bensayah devront continuer sur la lancée et éviter les résultats en dents de scie. De précieux points ont en effet été laissés filer à Tizi Ouzou. Ce qui a permis d'ailleurs de prendre un si grand écart en points à quelques journées seulement de la fin de la course au titre.