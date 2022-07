L'équipe algérienne de football des moins de 20 ans (U20), affrontera, aujourd'hui, son homologue tunisienne, au stade Émir Sultan Bin Abdelaziz d'Abha en Arabie saoudite (19h00, algériennes), dans un chaud derby maghrébin pour une place en demi-finale de la Coupe arabe de la catégorie. Qualifiée pour les quarts de finale en alignant deux victoires: face au Liban (2-1) et la Libye (3-1), l'Algérie aura à coeur de poursuivre son petit bonhomme de chemin dans cette compétition, dont elle est finaliste de la précédente édition tenue en 2021 au Caire (Égypte). Pour cela, les coéquipiers de Lahlou Akherib (JS Kabylie) devront passer l'écueil des «Aigles de Carthage», dont le secteur offensif est le plus efficace du tournoi avec 9 buts marqués en deux matchs, et sans encaisser le moindre but. Les Tunisiens ont entamé la compétition en battant le Bahreïn (3-0), avant de laminer Djibouti (6-0), ce qui leur a permis de valider leur ticket pour les quarts de finale. Les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacette seront appelés ainsi à sortir le grand jeu, et surtout faire preuve de solidité défensive, pour éviter l'élimination, eux qui aspirent à remporter le trophée. En dépit de la difficulté de la mission face à une solide équipe tunisienne, l'Algérie espère faire mieux lors de cette 8e édition, d'autant que l'objectif principal est de remporter le trophée, même si la concurrence sera rude en présence du pays hôte et tenante du titre l'Arabie saoudite. En cas de qualification pour les demi-finales, les «Verts» seront face à un autre gros morceau, puisqu'ils affronteront le vainqueur de l'autre quart de finale entre l'Égypte et le Maroc. De leur côté, les Saoudiens évolueront, a priori, sur du velours en croisant le fer avec le Yémen, qualifié en tant que l'un des deux meilleurs deuxièmes du premier tour, en compagnie de la Palestine, opposée à la Jordanie. Les 18 pays participants à ce tournoi ont été scindés en six groupes de trois équipes. Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se sont qualifiés pour les quarts de finale. Les demi-finales auront lieu le mercredi 3 août, tandis que la finale se jouera le samedi 6 août.



Le programme Programme des quarts de finale de la Coupe arabe de football des moins de 20 ans (U20), prévus, aujourd'hui, e au stades Emir Sultan Bin Abdelaziz d'Abha et Damac FC, en Arabie saoudite (en heures algériennes):

1- Stade Emir Sultan Bin Abdelaziz (Abha): Arabie saoudite - Yémen (14h30)

2- Stade de Damac FC: Jordanie - Palestine (14h30)

3- Stade Emir Sultan Bin Abdelaziz (Abha): Algérie - Tunisie (19h00)

4- Stade de Damac FC: Egypte - Maroc (19h00)

Demi-finales (Mercredi 3 août):

Stade Emir Sultan Bin Abdelaziz (Abha): Vainqueur match 1 - Vainqueur match 2 (14h30)

Stade Emir Sultan Bin Abdelaziz (Abha): Vainqueur match 3 - Vainqueur match 4 (19h00)

Finale (Samedi 6 août).