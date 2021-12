En manque de temps de jeu du côté de Manchester United, Anthony Martial serait prêt à mettre les voiles dès le mercato hivernal. L'international français veut absolument disputer le Mondial 2022 avec les Bleus et sait parfaitement qu'une éventuelle convocation passera par des performances de qualité en club. A priori, l'attaquant des Red Devils ne sera pas retenu par ses dirigeants, lors du mercato hivernal. Selon Estadio Deportivo, le FC Séville a fait de l'ancien Monégasque sa grande priorité et se serait positionné de manière plus concrète sur ce dossier depuis quelques jours. Le coach du club andalou, Julen Lopetegui, apprécie le profil de Martial et semble persuadé de sa future réussite en Liga. Malgré tout, le salaire du joueur pose problème au FC Séville et Manchester United n'a pas l'intention de le prendre en charge. D'autres clubs sont également intéressés par un prêt de l'attaquant français, avec ou sans option d'achat. La Juventus Turin a notamment pris contact avec l'entourage du joueur.