Championnats arabes d'aviron

4 nouvelles médailles pour l'Algérie

La sélection algérienne (messieurs/dames) d'aviron a décroché quatre nouvelles médailles d'argent aux Championnats arabes 2022 de beach-rowing, à l'issue des épreuves du «Double», disputées dans la station balnéaire de Hammamet (Tunisie). Ces médailles ont été l'oeuvre de Chaïma Berouane et Sebbouh Amira dans le «Double» (senior/dames), Manseri Racha et Chems-Eddine Boudjemaâ dans le mixte (senior), Lilia Meguedad et Chérif Boukhous dans le mixte (junior), ainsi que Meguedad Lilia et Boukhous Sabria dans le «Double» (junior/dames). Un peu plus tôt dans la matinée, le tandem Aymen Mustapha - Aymen Fateh avait offert à l'Algérie sa seule médaille d'or dans ce tournoi, en s'imposant dans la finale du «Double» (messieurs) face à des adversaires tunisiens. Une moisson qui porte le total de la sélection algérienne à neuf médailles: une or et huit argent, car les rameurs nationaux avaient déjà glané quatre breloques en argent dans les épreuves individuelles, disputées la veille. Elles étaient l'oeuvre de Racha Manseri en solo (senior/dames), Aymen Mustapha en solo (senior/messieurs), Lilia Meguedad en solo (junior/dames) et Chérif Boukhous en solo (junior/messieurs).

Handisport - Championnat d'Afrique de power-lifting

49 médailles pour l'Algérie

La sélection algérienne handisport de power-lifting a remporté 49 médailles dont 20 en or, à l'issue de la quatrième journée du championnat d'Afrique dans la capitale égyptienne Le Caire (27-31 octobre). La 4e journée du rendez-vous africain du Caire a permis à la sélection algérienne de conforter sa moisson de sept nouvelles médailles (4 or et 3 argent), grâce à Noureddine Kesraoui qui a su glaner à lui seul quatre médailles d'or. Les médailles d'argent sont l'oeuvre de Samira Grioua, Nacéra- Mohamed Merar et Lamia Adra. La sélection algérienne handisport de power-lifting avait remporté 42 médailles dont 16 en or, lors des trois premières journées du rendez-vous africain du Caire. La sélection algérienne handisport de power-lifting prend part à ce championnat d'Afrique, avec 15 sportifs dont cinq dames, engagés dans différentes catégories.