Championnat arabe de handball (dames)

Pas de finale pour le CF Boumerdès

La formation algérienne du CF Boumerdès s'est inclinée dimanche face aux Tunisiennes de l'ASF Mahdia 23-27 (mi-temps: 14-13), en match comptant pour les demi-finales de la 5e édition du Championnat arabe féminin des clubs champions de handball, disputé à la salle Beni Khiar (Tunisie). Lors du premier tour, les filles de Boumerdès se sont imposées par forfait face au club égyptien du Zamalek (10-0), avant de concéder deux revers de suite face aux clubs tunisiens du CSF Moknine (30-22) et l'ASF Mahdia (27-26). L'ASF Mahdia rencontrera en finale le CSF Moknine, qualifié par au forfait face au Zamalek. Trois formations seulement ont pris part à cette compétition, après le retrait des Égyptiennes du Zamalek. Le tournoi s'est joué sous forme de mini-championnat, suivi des demi-finales.

Boxe

Un mandat pour Kremlev

Le congrès de l'Association internationale de boxe (IBA) a confirmé le vote de confiance en faveur du président Umar Kremlev, dimanche lors de sa réunion extraordinaire tenue à Erevan en Arménie. Le Congrès a voté contre de nouvelles élections pour le poste de président et décide finalement que Kremlev doit occuper son poste pour un mandat de 4 ans. Les délégués ont émis 106 votes contre, soit 75%, 36 votes pour et 4 abstentions sur 146 Fédérations nationales éligibles. «Le congrès a clairement montré sa volonté de manière transparente. Je respecte la décision de nos fédérations nationales et ferai tout mon possible pour les soutenir, ainsi que nos athlètes et entraîneurs.», a déclaré Kremlev. Et d'ajouter: «Je veux envoyer un message clair aujourd'hui, l'IBA est une organisation indépendante et forte. Notre congrès a prouvé aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Je présenterai aujourd'hui au conseil d'administration un plan de développement sur 4 ans. J'ai une vision claire de ce que nous devons faire pour atteindre nos objectifs». Pour rappel, le CIO a en effet décidé d'exclure la boxe du programme officiel pour 2028, à moins que des efforts ne soient faits dans divers domaines (gouvernance, finance, éthique...) d'ici à 2023. Le CIO avait fortement marqué son inquiétude après la réélection d'Umar Kremlev.