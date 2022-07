Karaté-do (Coupe d'Algérie)

Début des compétitions à «Hamou Boutlélis»

Les compétitions de la coupe d'Algérie de karaté do juniors et seniors (filles et garçons) ont débuté jeudi au Palais des sports «Hamou Boutlélis» à Oran, avec la participation de 32 équipes,

a-t-on appris du président de la ligue de wilaya d'Oran de la discipline, Fateh Houari. «Cette compétition de deux jours est organisée après huit années d'absence pour diverses raisons», selon M. Fateh, soulignant « le Palais des sports Hamou Boutlélis de la ville d'Oran a été choisi pour abriter cette manifestation sportive nationale suite au succès de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022». Le président de la ligue de wilaya de karaté do a indiqué que le programme du premier jour de cette compétition comporte les qualifications en Kata par équipes séniors dames et messieurs et en Kumite par équipes. La journée du vendredi est réservée pour les qualifications de la catégorie juniors (garçons et filles) avant d'entamer le soir les finales.

Beach-volley: Championnat d'Afrique

Un deuxième succès pour les Algériens

Les paires algériennes engagées au championnat d'Afrique des nations de Beach-volley, ont décroché un deuxième succès de rang, lors des matchs de la 2e journée disputés jeudi à Agadir (Maroc). Vainqueur devant le Togo (2-0: 22-20, 21-19), lors de la 1ère journée du groupe G, la paire Hicham Benbouali-Ayoub Hamadache, a enchaîné avec une nouvelle victoire jeudi devant la RD Conge (2-0: 21-15, 21-12). Benbouali-Hamadache jouera son dernier match de poule face au Liberia (2), vendredi (10h00). Versée dans la poule H, la paire Ayoub Dekkiche-Islam Kalouche s'est imposée, jeudi, par forfait devant le Liberia (1), après avoir battu, mercredi (1ere journée), le Burundi (2-0: 21-08, 21-15). Dekkiche-Kalouche disputera sa dernière rencontre de poule devant l'Ouganda, vendredi (9h00). Le championnat d'Afrique des nations de Beach-volley qui a débuté ce mercredi s'étalera jusqu'au 2 août, avec la participation de 18 pays répartis en huit poules.