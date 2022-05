Tour d'Algérie 2022 de cyclisme

Merdj remporte le Critérium d'Alger

Le cycliste de la sélection nationale espoirs, Aymen Merdj, a remporté le Critérium de la ville d'Alger, disputé vendredi après-midi, sur une distance de 78 kilomètres, en plein centre de la capitale, avec un chrono d'une heure, 39 minutes et 54 secondes. Le podium de cette course a été complété par Oussama Cheblaoui, de la sélection nationale militaire, et Azeddine Lagab, du Mouloudia d'Alger, ayant réalisé tous les deux le même chrono que le vainqueur. La course s'est déroulée sur un circuit fermé de 1,3 kilomètre, que les cyclistes ont parcouru 60 fois, pour une distance totale de

78 kilomètres. Ce Critérium de la ville d'Alger est considéré comme la septième et dernière étape de ce Tour d'Algérie Cycliste 2022, entamé le 21 mai courant, en présence de 75 coureurs, dont plusieurs étrangers.

Meeting international de Toulouse

4 Algériens réalisent leurs minima

Les Algériens Hicham Bouchicha (3000m/steeple), Yacine Hathat (800m) et Ramzi Abdenouz (800m) ont réussi leurs minima de qualification aux prochains Championnats du monde d'athlétisme, à l'occasion du Meeting international de Toulouse, disputé en France. Outre cette brillante qualification, ces trois athlètes ont établi de nouveaux records personnels, à commencer par Bouchicha, qui a réalisé un chrono de 8:21.06 sur le 3000 mètres/steeple. De leur côté, Hathat et Abdenouz étaient tous les deux alignés sur le 800 mètres, dans lequel ils se sont illustrés, en prenant respectivement la première et la deuxième place, avec des chronos respectifs de 1:44.43 et 1:44.98, considérés également comme de nouveaux records personnels. Pour sa part, le jeune Mohamed Amine Derabli a profité de ce meeting pour se qualifier au 1500 mètres des prochains championnats méditerranéens des moins de 23 ans, prévus les 10-11 septembre 2022 à Pescara (Italie), après avoir réalisé un chrono de 3:38.88 à Toulouse. Pour ce qui est de prochains Championnats du monde d'athlétisme, ils auront lieu du 14 au 24 juillet dans le Montana (Etats-Unis).