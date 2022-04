Tour d'Algérie 2022 de cyclisme

15 formations seront de la partie

15 formations formeront le peloton de la 22e édition du Tour d'Algérie cycliste 2022, prévu du 20 au 27 mai. Sur les 15 équipes, qui en découdront sur le bitume de l'ouest du pays, la Tunisie, la Libye et l'Égypte seront représentés par leurs équipes nationales. Il y aura également quatre écuries venant des Emirats arabes unis: Club Al-Chaâfar, Club Abu Dhabi, Police Dubai et le Club Chabab Al-Ahly. En revanche, il n'y aura qu'une seule équipe européenne, le Club français, All Cycles, ainsi qu'une seule formation africaine, les Sud-Africains de Pro Touch. De son côté, l'Algérie sera représentée par l'EN militaire, l'EN espoirs, la sélection régionale Est, la sélection régionale Ouest, la sélection régionale Centre et le club du MCA.

Division Excellence de handball

L'ESAT nouveau

leader du groupe D

L'ES Aïn Touta s'est emparée des commandes du groupe D du Championnat national de handball, Division Excellence, grâce à son succès arraché à domicile face au CRB Baraki (24-20) dans l'affiche au sommet de la 13e journée. À la faveur de cette victoire, les camarades d'Oussama Louchane sont en tête de leur poule, avec 19 points, devant le MC Alger (2e - 18 pts), exempt de cette 13e manche. Pour sa part, le CRBB reste à la 3e place, avec 19 unités, largement devant les autres locataires du groupe D.

Tennis

Swiatek numéro un des gains en 2022

Iga Swiatek continue de surprendre tout le monde. Cette fois-ci, la numéro un mondiale se hisse en haut du classement des prize money! Depuis le début de la saison, la Polonaise a capitalisé 3,658 233 millions d'euros. Elle a perçu plus de gains que l'ensemble des joueurs du circuit. La jeune joueuse de 20 ans a même dépassé Rafael Nadal, premier au classement masculin des rémunérations avec 3,120 355 millions d'euros. Cette statistique démontre l'incroyable début de saison de la Polonaise qui a récemment annoncé son forfait pour le tournoi de Madrid. En 2022, le tournoi de Dubai a donné un chèque de 523 740 dollars au vainqueur du tournoi masculin contre 104 180 dollars à la gagnante du simple féminin.