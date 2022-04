Tournoi d'Antalya de tennis

Abibsi qualifié 3e tour

Le tennisman algérien Mohamed-Ali Abibsi s'est qualifié mardi pour le troisième et dernier tour qualificatif d'un tournoi professionnel à Antalya (Turquie), après sa victoire contre l'Iranien Sina Moghemi (2-1). L'Iranien de 20 ans n'a que chèrement vendu sa peau, en effet, car après avoir difficilement concédé le premier set (7-6), il a arraché le deuxième set (7-5), avant qu'Abibsi ne se ressaisisse dans le troisième, et ne l'emporte aux forceps (10-6). Au troisième et dernier tour de ce tableau des qualifications, Abibsi (19 ans) sera appelé à défier le Russe Mikhail Minakov, tête de série N10 et grand favori pour intégrer le tableau final.

Golf

Tiger Woods de retour après 13 mois

Incassable: 13 mois après l'accident qui faillit lui coûter la jambe droite, Tiger Woods, sauf contre-temps de dernière minute, va faire son grand retour au Masters d'Augusta, terre de ses plus grands exploits où il pense même pouvoir gagner une sixième fois. «Si les choses restent en l'état, je vais jouer», a déclaré mardi devant les médias l'Américain de 46 ans. Il prévoit de se tester une dernière fois mercredi, la veille du début du tournoi. «Il s'agit de savoir comment mon corps va récupérer de cet effort et ce qu'il est capable de faire le lendemain», a précisé le vainqueur de 15 Majeurs, dont certains glanés en surmontant de vives douleurs. Combien de fois l'a-t-on cru perdu pour le golf? Chaque fois, il s'est relevé. De tout, de ruptures de ligaments croisés et d'un tendon d'Achille, de blessures au cou et aux vertèbres cervicales après un premier accident de voiture révélant aussi des maux à l'âme, à base d'alcool et de médicaments, de cinq opérations du dos, pour certaines très risquées. Et donc, main tenant, de cette terrible sortie de route survenue le 23 février 2021 près de Los Angeles, dont il s'est estimé chanceux d'avoir survécu. Il a évité de peu l'amputation, pour les multiples fractures ouvertes à la jambe droite qui ont nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia, et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.