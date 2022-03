Championnat d'Afrique féminin U18

Défaite de l'Algérie face à l'Égypte

La sélection féminine algérienne de handball des U18 s'est inclinée face à son homologue égyptienne sur le score de 20 à 53, en match comptant pour la 4e journée du championnat d'Afrique des nations de la catégorie, disputé jeudi à Conakry. C'est la deuxième défaite de l'Algérie dans le tournoi, après celles concédée face à la Guinée (22-39), contre deux victoires obtenues, respectivement, devant la Guinée-Bissau (52-22) et la Gambie (49-10). Dans le premier match de la journée, la Gambie a battu la Sierra Leone (37-34). Pour cette 17e édition du tournoi africain, les organisateurs ont opté pour une formule de mini-championnat, dont le premier au classement à l'issue des cinq journées de compétition sera sacré champion d'Afrique. Pour rappel, le rendez-vous de Conakry est qualificatif au Mondial de la catégorie pour les trois équipes sur le podium.

Championnat arabe de natation

La compétition maintenu à Oran

Le Bureau exécutif de l'Union arabe de natation, réuni jeudi à Tunis, a décidé de maintenir le Championnat arabe de la discipline (Grand bassin) prévu à Oran (Algérie) du 20 au 23 juillet prochain. Selon le président de ladite Union, Taha Slimane Kochari, cette compétition, sera suivie d'une autre en Algérie, celle des 5 km nage en eaux libres, ainsi que le Championnat arabe de water-polo en novembre prochain en Tunisie et le championnat des clubs arabes de water-polo au Koweït en décembre. Le Bureau exécutif a, également, décidé d'organiser, 2 jours avant le coup d'envoi de chaque compétition arabe, des séminaires de formation au profit des arbitres et des entraîneurs de manière à étayer davantage leurs connaissances techniques et les mettre à la page des standards internationaux de la discipline. Le responsable a souligné également l'importance de raffermir les relations de partenariat entre les Fédérations nationales membres de l'Union et de promouvoir l'échange d'expériences et de stages pour booster la compétitivité des nageurs arabes.