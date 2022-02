Meeting en salle de Lievin d'athlétisme

Une 3e place pour Salim Keddar

Le demi-fondiste algérien, Salim Keddar, s'est contenté de la 3e place sur le 1500 m du meeting en salle de Lievin, disputé, jeudi soir, en France après avoir réalisé un chrono de 3:39:82». La course a été remportée par le Marocain, Abdelatif Sadiki, ayant bouclé la distance en 3:37:80», devant son compatriote Abdel-Ati El Guesse, qui a pris la 2e place, en 3:38:22». Une grosse déception pour Keddar, qui a raté de 82 centièmes les minima de qualification aux prochains mondiaux en salle, prévus du 18 au 20 mars à Belgrade (Serbie). C'était la deuxième tentative pour l'Algérien en moins d'une semaine, pour essayer de réaliser ces minima, après le meeting en salle de Val-de-Reuil, où il avait pris la 2e place, avec un chrono de 3:40:85».

Championnat National individuel de judo

L'édition 2022 à Oran

Le Championnat national individuel seniors (messieurs et dames) de judo se déroulera du 24 au 26 février courant, au Palais des sports d'Oran, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). Quatorze catégories de poids sont concernées par cette compétition, à savoir: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg et +78 kg chez les dames, ainsi que celles des -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg et +100 kg chez les messieurs. Selon les organisateurs, «la compétition se déroulera suivant un système par élimination, avec des combats de 4 minutes, et des repêchages à partir des quarts de finale». Par ailleurs, et toujours selon la FAJ, «le Championnat national de Kata se déroulera les 22-23 avril prochain à Ghardaïa», où il sera jumelé avec le Championnat national par équipes/mixte. Les deux compétitions auront donc lieu en plein mois de Ramadhan, mais selon les organisateurs, le jeûne ne devrait pas affecter le rendement des athlètes outre mesure.