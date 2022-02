Grand Chelem de Paris de judo

Pas de demi-finales pour Belkadi

La judoka Belkadi Amina (-63 kg) est la seule parmi les trois Algériens engagés dans la première journée du Grand Chelem de Paris à avoir réussi un bon parcours, en remportant ses deux premiers combats, avant d'échouer au repêchage, passant ainsi à un cheveu des demi-finales. L'Algérienne avait commencé par dominer la Française Cloé Yvin, puis la Cubaine Maylin Carvajal Del Toro, avant de s'incliner au troisième tour, contre la Néerlandaise, Geke Van Den Berg. Vu son bon parcours, Belkadi a reçu une seconde chance au repêchage, mais là encore, elle n'a pas réussi à passer l'écueil de la Britannique Lucy Renshall. Avant de se rendre à Paris, la sélection nationale avait disputé l'Open de Belgique, les 29-30 janvier dernier, et pendant lequel elle avait réussi à glaner 6 médailles: 3 or et 3 bronze. Les médailles d'or ont été l'oeuvre de Sonia Asselah (+78 kg), Driss Messaoud (-73 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg), alors que leurs compatriotes Belkadi Amina (-63 kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg) s'étaient contentés du bronze. La DTN a engagé ces judokas en Belgique et en France pour les aider à bien préparer d'importantes échéances internationales à venir, dont les prochains championnats d'Afrique (seniors), et les Jeux méditerranéens d'Oran.

Meeting de Miramas d'athlétisme (en salle)

Keddar vainqueur sur le 1500m

Le demi-fondiste algérien, Salim Keddar, a remporté haut la main le 1500 mètres (en salle) du meeting international de Miramas, disputé en France. L'Algérien a bouclé la distance avec un chrono de 3:40:97, devant l'Italien Pietro Arese (3:42:33), au moment où l'Espagnol Kevin Lopez a complété le podium, en 3:43:41. Keddar (28 ans) a participé à cette compétition avec l'objectif de préparer d'autres importantes échéances internationales à venir.