Equipe nationale A'

Les Verts chutent face au Koweït

L'équipe nationale algérienne de football A', composée de joueurs locaux, s'est inclinée devant le Koweït ‘A', sur le score de (1-0), mi-temps (0-0) en match amical disputé vendredi au Dubaï Police Stadium, dans le cadre de sa préparation au championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) prévu en Algérie (13 janvier-4 février). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Aid Rachidi en 2e mi-temps pour le Koweït. C'est la 1ère défaite des hommes de Madjid Bougherra lors du stage effectué aux Emirats arabes unis (10 au 26 novembre) après deux victoires acquises respectivement devant la Syrie (1-0) et la Sierra-Léone (3-0). Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique. Les Algériens entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00). Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.



MC Alger

Le club recherche désespérément un stade

Dans un récent communiqué de presse, le Mouloudia Club d'Alger a demandé aux autorités de trouver une solution au problème de domiciliation des matchs de la formation algéroise. «Au vu des grandes difficultés que notre club a dû affronter cette saison pour recevoir ses adversaires compte tenu de la fermeture de nombreux stades pour diverses raisons dont la dernière en date est le stade de Dar El Beïda qui a fermé ses portes aux supporters, la direction du MC Alger porte à la connaissance de ses fidèles supporters et l'opinion publique sportive qu'elle a cherché par tous les moyens à trouver une solution au problème, et qu'elle refuse en aucune manière de priver les supporters de suivre les matchs de leur équipe depuis les tribunes», a indiqué le MCA.