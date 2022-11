Tournoi W60 Bratislava

Ibbou débutera contre Kozakova

L'Algérienne Inès Ibbou débutera contre la Suissesse Karolina Kozakova au premier tour du tableau des qualifications d'un tournoi professionnel féminin, prévu du 14 au 20 novembre courant à Bratislava (Slovaquie), suivant le programme de compétition, dévoilé dimanche par les organisateurs. De par son meilleur classement chez la WTA (ndlr, 473e mondiale), l'Algérienne de 23 ans est classée tête de série N5 dans ce tableau des qualifications, alors que la Suissesse de 17 ans n'est que 990e. Dotée d'un prize-money de 60000 USD, la compétition se déroule dans la capitale slovaque, sur des courts en surface rapide. Elle a drainé la participation de certaines joueuses relativement bien classées chez la WTA, notamment, la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (106e) et l'Ukrainienne Daria Snigur (115e).

Coupe MENA-2022 de karting

14 Algériens retenus

La sélection algérienne de karting, composée de 14 pilotes juniors et seniors, effectue actuellement un stage de préparation à Bordj El Kiffan (Alger) en prévision de la coupe MENA-2022 (Zone Moyen-Orient et Afrique du Nord) prévue à la mi-décembre à Mascate (Sultanat d'Oman).

«14 jeunes pilotes ont entamé un premier stage de préparation jusqu'au lundi 14 novembre au niveau du circuit de Bordj El Kiffane, dans l'optique de la 3e édition de la coupe MENA-2022 de karting qui aura lieu sur le circuit Speed-Way de Mascate (Sultanat d'Oman) du 13 au 17 décembre prochain», a indiqué à l'APS, le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques, Amine Laïbi. Un 2e stage de préparation est prévu du 25 au 27 novembre à Laghouat, avec la participation du même nombre de pilotes retenus pour le premier regroupement, et qui devrait défendre les couleurs nationales lors de la coupe MENA-2022 de Mascate, a ajouté Amine Laïbi. L'objectif de la sélection algérienne de karting dans cette compétition internationale, est de remporter trois médailles, afin d'améliorer les résultats obtenus lors de la 2e édition en 2021 à Mascate où l'Algérie avait décroché 1 médaille d'or et 1 de bronze. En 2021 à Mascate, le jeune pilote algérien, Samy Robinson avait remporté l'épreuve «Juniors Max».