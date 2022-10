61e anniversaire du 17 octobre 1961

Mohamed Maouche aux côtés des étudiants

Le président de la Fondation de la glorieuse équipe du front de Libération nationale (FLN) et membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, Mohamed Maouche a pris part aux festivités commémorant la Journée nationale de l'émigration correspondant au 17 octobre 1961 aux côtés de la communauté sportive estudiantine. Cette cérémonie, qui s'est déroulée lundi 17 octobre 2022 à la salle Omnisports de Bordj El-Kiffan, a marqué le coup d'envoi officiel de la saison sportive universitaire, mais elle fut également l'occasion aux étudiants d'assister et d'écouter attentivement les témoignages de Maouche, une véritable légende vivante, qui rappela le passé glorieux et les immenses sacrifices consentis par les Algériens, notamment les footballeurs de l'équipe du FLN, pour le recouvrement de la liberté.

Tournoi de l'UNAF U20

L'Algérie et la Libye se neutralisent

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) a fait match nul face à son homologue libyenne 1 à 1, (mi-temps: 0-0), en match comptant pour la 1ère journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la coupe d'Afrique des nations CAN-2023 de la catégorie, disputé mardi au stade de Suez (Égypte). Le but algérien a été inscrit par Rayan Dehlis dans le temps additionnel (90e+4e), alors que la Libye a ouvert le score à la 61e par Abdel Mouyasser. Dans le premier match, disputé plus tôt ce mardi, le Maroc et la Tunisie se sont neutralisés (0-0). L'Algérie jouera son deuxième match, vendredi (14h00), face au Maroc, avant de croiser le fer lundi (14h00), avec la Tunisie. Le premier à l'issue des trois journées de compétition se qualifiera pour la phase finale de la coupe d'Afrique des nations de la catégorie prévue en Égypte.