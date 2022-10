Championnat d'Algérie des échecs individuels

La finale du 18 au 22 octobre à Béjaïa

La finale du championnat d'Algérie individuels toutes catégories aura lieu du 18 au 22 octobre à la résidence touristique «Mersel Houcine» de Béjaïa, a-t-on appris, hier, de la Fédération algérienne des échecs. Cette manifestation de cinq jours, organisée par le club cavalier Saldae de Béjaïa, en collaboration avec la Fédération algérienne des échecs et la ligue de wilaya verra la participation de plus de 50 échéphiles qualifiés des phases régionales représentant différentes régions du pays. La direction de cette phase finale, disputée en système suisse en neuf rondes à la cadence de 45 minutes au finish, plus 30 secondes, sera assurée par l'arbitre principal Rahmouni Madjid assisté de quatre arbitres fédéraux.

À l'issue de ce Championnat national, le vainqueur représentera l'Algérie aux prochains Jeux africains, prévus au mois d'août 2023 à Accra au Ghana.

Plan d'action du gouvernement

Les universités de l'est d'Alger passent à l'acte

Dans le cadre de la relance des activités physiques et sportives au sein des établissements universitaires conformément au Plan d'action du gouvernement relatif aux sports scolaire et universitaire, La direction des oeuvres universitaires d'Alger-est, organise en partenariat avec la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger, le championnat inter-établissements de basket-ball avec la participation de plusieurs établissements universitaires (fille/garçon). Cette échéance dont le coup d'envoi est prévu le 17 octobre 2022 pour commémorer la Journée nationale de l'émigration, correspondant au 17 octobre 1961, sera organisée en forme d'un mini championnat durant lequel, la communauté sportive estudiantine aura droit aux infrastructures sportives homologuées, ainsi que des staffs d'arbitrages qualifiés et bien évidemment, la présence d'une assistance médicale tout au long de cette échéance sportive. Cependant, la planification de cet évènement, a été établie en étroite collaboration avec l'Office des parcs omnisports de la wilaya d'Alger, qui s'est à son tour pleinement engagé du côté des oeuvres universitaires d'Alger-est.