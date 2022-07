Manchester City

Mahrez s'illustre déjà

L'international algérien, Riyad Mahrez, s'est montré décisif pour le premier match de la tournée estivale des Skyblues aux Etats-Unis. Le capitaine de l'Équipe nationale a trouvé Kevin De Bruyne dans la surface de réparation sur une superbe passe en profondeur à la 46e minute de jeu. Le Belge, qui a inscrit un doublé contre les Mexicains de Club America, a acté la victoire des siens (2-1). Les hommes de Pep Guardiola enchaîneront avec une deuxième rencontre amicale, ce dimanche 24 juillet 2022, contre le Bayern Munich.

O Marseille

La piste Ounas relancée?

Alors qu'il ne lui reste qu'une seule année de contrat avec Naples, Adam Ounas (25 ans) serait une fois de plus dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Comme l'été dernier et au début de ce mercato, les dirigeants marseillais n'auraient pas lâché l'affaire pour faire signer l'ailier algérien, assure le Corriere dello Sport. Cependant, ils ne seraient pas seuls sur le dossier et feraient face à Bologne, le Torino et Nice, selon Tutto Napoli. Adam Ounas aurait refusé de prolonger au Napoli, après avoir été envoyé trois fois en prêt en cinq ans, alors que son prix est estimé à 7 millions d'euros sur Transfermarkt. Il connaît déjà la Ligue 1 après des bons passages à Bordeaux et Nice, et totalise 65 matchs pour 10 buts et 8 passes décisives dans le championnat français. Cependant, le Franco-Algérien traîne de nombreuses blessures et joue rarement plus de 20 matchs par saison. Une rumeur qui ressemble plus à une manoeuvre d'agent qu'autre chose...

Stade Lavallois

Premier but de Naïdji

Zakaria Naïdji, l'avant-centre algérien de 27 ans, a inscrit son premier but sous les couleurs du Stade Lavallois, mercredi dernier, face à l'US Lusitanos St-Maur (3-1). C'est d'un lob de 40 mètres que le buteur formé au Paradou AC a ouvert son compteur buts à la 78e minute de jeu. Une belle entrée en matière pour Zakaria Naïdji.