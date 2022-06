MC Alger

Un bail de 3 ans pour Boutrif

L'attaquant du CS Fola Esch (Luxembourg) Idir Boutrif, a rejoint le MC Alger pour un contrat de trois ans a annoncé, jeudi soir, la direction du club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football. Boutrif né le 6 février 2000, a été formé à l'AS Saint-Etienne avant de porter les couleurs des jeunes catégories du FC Metz (France) Sampdoria (Italie) et Standard de Liège (Belgique). L'avant centre algérien (1,86 m) qui a évolué la saison dernière au club luxembourgeois du CS Fola Esch a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 26 apparitions. Bourtif est la cinquième recrue estivale du «Doyen» après l'attaquant du RC Arba, Ammar Abdelmalek Oukil, le défenseur de l'ES Sétif, Houari Ferhani, qui ont paraphé respectivement un contrat de trois et deux saisons, l'ex- défenseur de l'USMBA, Abdelkader Menezla (3 ans) et l'attaquant nigérian du FC Enyimba, Victor Mbaoma (2 ans).



Congrès électif de la FIFA

Rendez-vous à Kigali le 16 mars prochain

Le 73e Congrès de la Fédération internationale de football (FIFA) aura lieu le 16 mars 2023 à Kigali (Rwanda) avec à l'ordre du jour l'élection du président de l'instance internationale pour la période 2023-2027, a annoncé la FIFO vendredi.

« Kigali a déjà accueilli une séance du conseil de la FIFA en octobre 2018», rappelle la FIFA dans un communiqué. Son président actuel, Gianni Infantino, connaît bien la capitale rwandaise. Il s'y est rendu à plusieurs reprises. C'est notamment là-bas qu'il était allé à la rencontre des délégués africains, en marge du championnat d'Afrique des nations (CHAN 2016), pour les convaincre de l'élire contre l'avis de l'ancien président de la Confédération africaine de football (CAF), Issa Hayatou. Kigali sera la quatrième ville africaine après Marrakech (2005), Johannesburg (2010) et Port Louis (2013) à le faire.

Addis-Abeba devait par ailleurs accueillir le 70e Congrès en mai 2020. Mais celui-ci avait été virtuel, à cause du Covid-19.