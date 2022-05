CAF

Le COMEX en réunion

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, hier, une réunion de son Comité éxécutif en marge de la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Les assises se tiendront à Casablanca, au Maroc. Elles ont lieu ce matin. «La réunion, qui sera présidée par le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, débutera à 10h30. Le Comité éxécutif discutera d'un certain nombre de sujets, dont les préparatifs de la prochaine coupe d'Afrique des nations féminine TotalEnergies qui se jouera au Maroc du 2 juillet au 23 juillet 2023.», annonce un communiqué de l'instance. Après cette réunion, Al Ahly SC et Wydad Athletic Club s'affonteront lors de la finale de la LD CAF. Le match très attendu a lieu à 19h GMT au stade Mohammed V de Casablanca. Tandis que les Egyptiens recherchent leur 3e titre consécutif (le 11e), les Marocains visent un 3e titre dans le tournoi.

Ouganda

Alger via Tunis

L'entraîneur de l'Équipe nationale de l'Ouganda, Milutin Sredojevic, a retenu 16 joueurs locaux à l'issue du premier stage effectué cette semaine à Kampala, pour prendre part à un second regroupement de quatre jours à Tunis avant de rallier Alger en vue du match face aux Verts le 4 juin au stade du 5- Juillet pour le compte de la première journée des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN 2023, groupe F. Huit joueurs basés à l'étranger: Bevis Mugabi, Allan Okello, Allan Kyambadde, Elvis Bwomono, Aucho Khalid, Abdu Aziz Kayondo, Derrick Kakooza et Steven Serwadda rejoindront l'équipe en Tunisie, précise la fédération ougandaise de football. Pour rappel, 33 joueurs ougandais avait entamé lundi un stage de préparation dans un hôtel dans la capitale Kampala. L'Ouganda entamera les éliminatoires de la CAN 2023 par un déplacement en Algérie pour affronter les Verts le 4 juin au nouveau stade du 5- Juillet (20h00) avant d'accueillir le Niger le 8 juin au stade St Mary's à Kitende pour le compte de la deuxième journée du groupe.