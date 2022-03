Fédération algérienne de koshiki

Hamid Bourayou seul candidat en lice

Hamid Bourayou est le seul candidat en lice pour le poste de président de la Fédération algérienne de koshiki, en vue de l'assemblée générale élective (AGE) prévue dimanche 27 mars au Complexe sportif de Ghermoul (Alger), a appris l'APS mardi de l'instance fédérale. «La commission de candidature a reçu un seul dossier de candidature pour le poste de président de la Fédération algérienne de koshiki, à savoir Hamid Bourayou, président du club Widad Zelfana (Ghardaia)», a précisé à l'APS Hamza Ouahab, directeur technique national (DTN) par intérim. Cette AGE se tiendra suite à la démission du président Salah Daoud pour raisons personnelles. Le président démissionnaire avait été réélu en mars 2021, pour un second mandat olympique 2021-2024.

Coupe d'Afrique des nations de saut d'obstacles

Coup d'envoi, aujourd'hui, à Oran

Les épreuves équestres de la coupe d'Afrique des nations de saut d'obstacles (cadets et juniors) auront lieu du 24 au 26 du mois en cours, au centre équestre «Etrier Oranais» d'Es-Sénia, a-t-on appris, mardi, des organisateurs. Organisée par la Fédération algérienne de cette discipline (FAEs), en collaboration avec la Confédération africaine des sports équestres (CAEs), sous l'égide de la Fédération internationale (FEI), cette compétition verra la participation des près de 80 cavaliers et cavalières, représentant 10 pays, à savoir, Zimbabwe, Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Kenya, Sénégal, Tunisie, Libye et Algérie (pays hôte). Les épreuves réuniront des cavaliers cadets âgés de 12 à 18 ans et des juniors, âgés de 15 à 18 ans). Chaque nation sera représentée par quatre cavaliers et un remplaçant dans chacune des deux catégories. «Tous les pays participants sont déjà sur place, à l'exception du Sénégal, qui a rencontré quelques difficultés dans son plan de vol. Mais il reste encore du temps, et nous gardons espoir de voir les représentants de ce pays nous rejoindre à Oran avant le coup d'envoi de la compétition», a indiqué la présidente de la Fédération, Fahima Sebiane.