Le pongiste algérien Mehdi Bouloussa figure dans le Top 100 au classement du mois de septembre, publié par le site de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF), dominé par les Chinois qui se sont emparés des trois premières places. Bouloussa qui n’a rejoint que récemment l’Équipe nationale algérienne de tennis de table, après avoir été international français, a occupé la 89e position avec un total de 206 points, améliorant son dernier classement (210e). Au plan continental, Mehdi Boulousa pointe en 5e position, derrière le maître du tennis de table africain, le Nigérian Quadri Andria, 14e mondial avec 1715 points, devant les Égyptiens Omar Assar (23e mondial avec 975pts), Ahmed Saleh (67e mondial avec 309 pts), et le Sénégalais Ibrahima Diaw (72e mondial avec 282 pts). L’autre Algérien Larbi Bouriah (67 pts), s’est classé en 8e position au niveau continental et 209e mondial, perdant quatre places par rapport à sa dernière position. Chez les dames (individuelles), la meilleure pongiste algérienne classée est sans conteste, Katia Kessaci, mais elle ne vient qu’à la 15e position au plan africain avec 61 pts seulement et une 210e place mondiale.