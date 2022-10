Une réunion de coordination s'est tenue lundi dernier au siège de la Ligue de football professionnel (LFP), en présence de Lamine Kabir, membre du bureau exécutif et chargé du département des compétitions, le secrétaire général Mourad Boussafeur, l'entraîneur de l'Équipe nationale A', Madjid Bougherra, ainsi que son entraîneur adjoint Djamel Mesbah, Mohamed Benhamou, entraîneur des gardiens de but, et Brahim Belyacine, manager de l'équipe, il s'agit de la première réunion du genre entre un sélectionneur national et les responsables de la Ligue de football professionnel.

Lors de cette réunion qui s'est déroulée dans de bonnes conditions et dans une parfaite cohérence, une feuille de route a été tracée et un programme jusqu'au mois de novembre a été établi en prenant en considération les dates FIFA et le regroupement de l'Équipe nationale A'. À noter qu'une deuxième réunion est prévue pour la fin du mois d'octobre. Par ailleurs, L'Équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, affrontera son homologue libyenne, vendredi 13 janvier prochain au stade de Baraki d'Alger (17h00), en match d'ouverture du 7e championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février, selon le calendrier dévoilé par la Confédération africaine (CAF). L'autre match du groupe A, domicilié au nouveau stade de Baraki, opposera un peu plus tard en soirée l'Éthiopie au Mozambique (20h00). Les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra enchaîneront en affrontant mardi 17 janvier l'Éthiopie (17h00), avant de boucler le premier tour en croisant le fer avec le Mozambique, samedi 21 janvier (20h00). Pour la première fois, 18 équipes prendront part à cette compétition, suite à la décision de la CAF d'augmenter le nombre d'équipes participantes.

Les équipes ont été scindées en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que seuls les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale. La compétition se jouera aux stades de Baraki (Alger), du 19-Mai 1956 (Annaba), Miloud-Hadefi

(Oran), et chahid-Hamlaoui (Constantine). Pour rappel, le tirage au sort de la phase finale s'est déroulé samedi soir à l'opéra d'Alger, en présence du président de la Confédération africaine (CAF) le Sud-Africain Patrice Motsepe, des membres du gouvernement, ainsi que d'anciens joueurs de l'Équipe nationale à l'instar de Rabah Madjer et Lakhdar Belloumi.