Le semi-échec de l'équipe nationale algérienne face à la Sierra Léone (0-0), pour son entrée en Lice en CAN-2021 est avalé. Les joueurs sont pleinement concentrés sur la seconde sortie, ce soir à Douala, face à une équipe de la Guinée équatoriale, capable du meilleur comme du pire. Cette même équipe a donné des sueurs froides à la Côte d'Ivoire, laquelle n'a pu l'emporter que sur la plus petite des marges. Le coach national, Djamel Belmadi, a été clair, net et précis dans sa conférence de presse d'hier, en réaffirmant qu'«en coupe d'Afrique, il n'y a pas d'équipes faciles». Le driver national a suivi ce match et affirme même que le niveau affiché par la «Nzalang Nacional» ne l'a pas surpris. Il a endossé l'entière responsabilité du semi-échec concédé face aux «Leone Stars» et semble plus que jamais décidé à rectifier le tir. Et ce n'est pas la motivation qui manque actuellement dans le camp des Verts, touchés dans leur amour- propre, et réveillés par les critiques, et ce, malgré l'absence quasi certaine de certains éléments, et l'on cite Zerrouki et Ounas. D'un ton rassurant depuis le match inaugural, Belmadi fait passer plusieurs signes positifs qui ne peuvent que remonter le moral des supporters, lesquels attendent un sursaut d'orgueil. Chose qui reste, du moins réalisable, d'autant plus que les conditions climatiques seront différentes, cette fois-ci, puisque le match se jouera en nocturne, même si l'état de la pelouse du stade de Japoma est catastrophique. Belmadi a tiré les enseignements du match de mardi dernier et tenté, depuis, de gommer le maximum de carences. L'importance de la rencontre d'aujourd'hui l'a poussé à imposer le black out, en travaillant dans la discrétion et loin des regards. Ce soir, il apportera les changements nécessaires avec le retour tant attendu du milieu de terrain, Ismaël Bennacer, dont l'absence s'est fait beaucoup ressentir. Tous les atouts sont en faveur des Verts qui veulent signer, dès aujourd'hui, leur véritable départ dans cette CAN, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite.