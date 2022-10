L'entraîneur du MC Oran, Omar Belatoui, a espéré que la première victoire de son équipe en Ligue 1 de football cette saison, réalisée, dimanche soir à domicile contre l'USM Alger (1-0), soit synonyme du «déclic» après un départ laborieux en championnat. «Le nul ramené du terrain du leader, le CS Constantine (0-0), lors de la précédente journée, nous a été très bénéfique sur le plan moral, ce qui a permis aux joueurs de bien préparer la réception de l'USMA auteur de quatre victoires pour autant de matchs avant sa venue chez nous», a déclaré à la presse le coach du MCO à l'issue de cette partie. Outre le fait d'avoir signé leur premier succès de la saison, les «Hamraoua» ont également mis un terme à 493 minutes sans avoir marqué le moindre but, puisque leur première et dernière réalisation avant la réception de l'USMA remontait à la 17e minute de leur premier match perdu sur le terrain du RC Arba (3-1). Depuis, il a fallu attendre l'heure du jeu contre les Rouge et Noir pour que le latéral droit, Khadir, parvienne à chasser la «guigne» en signant le seul but de la partie d'une splendide frappe des 20 mètres. Ce but a été très précieux pour les gars d'El-Bahia qui ont traversé une période très compliquée lors de l'intersaison, ce qui leur a valu de rater leur départ en championnat, selon leur coach, arrivé au tout début de la compétition. Belatoui n'a d'ailleurs pas omis de rappeler que ses protégés et lui sont en train de travailler «dans des conditions pénibles, en dépit des efforts consentis par la direction du club pour régler les problèmes multidimensionnels du club», a-t-il déploré. Il a, en outre, salué l'arrivée de son ancien coéquipier au MCO et en sélection algérienne, Moulay Haddou, à la barre technique des Rouge et Blanc, qualifiant ce renfort de «précieux», tout en ajoutant que Haddou et lui partagent la «même vision». Grâce à leur premier succès de la saison, les «Mouloudéens» portent à six leur total des points en six journées.