L'Équipe nationale de handball (messieurs) fera son entrée en lice au tournoi des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran, aujourd'hui devant la Turquie, à la salle du 24 février d'Arzew (17h), à l'occasion de la 1ère journée (Gr.B). 15 mois après la dernière sortie officielle du Sept national, à l'occasion du tournoi qualificatif aux Jeux olympiques JO 2020, disputé en mars 2021 à Berlin, l'Équipe nationale tentera de réussir son come-back via le tournoi méditerranéen, qui constituera l'ultime étape préparatoire en vue de la CAN-2023 en Égypte (9-19 juillet), qualificative aux Mondiaux 2023. «Nous jouerons nos chances à fond pour disputer les premiers rôles en visant une place sur le podium, puisque la majorité des nations européennes ont engagé des équipes juniors (U21) renforcées par des joueurs d'expérience», a indiqué le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne (FAHB) Ahmed Filali Kord El-Oued, tout en reconnaissant que l'Égypte et la Tunisie, «sont les principaux favoris pour succéder à la Croatie», absente de cette édition. Pour ce faire, les coéquipiers de Messaoud Berkous (Istres/ France) devront impérativement réussir leurs débuts dans la compétition, face à une équipe turque, dont la meilleure performance aux JM avait été réalisée chez elle à Mersin en 2013, en remportant la médaille de bronze. Le coach national Rabah Gherbi a fait appel à 21 joueurs, dont 13 évoluant à l'étranger, pour l'objectif de réaliser une bonne performance et permettre au handball algérien de retrouver sa place au niveau régional, après une période de disette. À noter le forfait pour blessure de l'ailier gauche de Limoges Handball (France) Daoud Hichem. La dernière étape préparatoire de la sélection algérienne s'est déroulée en Italie, avec au menu deux tests amicaux disputés les 19 et 22 juin face à l'équipe d'Italie: le premier match s'est soldé sur un score de parité (22-22) alors que le second a été remporté par les Verts 27-26. Le premier stage sous la houlette de Gherbi s'est déroulé en avril dernier au Caire (Égypte). Les handballeurs algériens se sont inclinés à deux reprises face aux Égyptiens, champions d'Afrique: 35 à 18 et 33 à 20. L'autre match du groupe B opposera la Macédoine à la Grèce (20h00), alors que l'Espagne est exempte. La phase de poules débutera le lundi 27 juin et se poursuivra jusqu'au samedi 2 juillet, alors que les demi-finales se joueront le lundi 4 juillet, suivies par la finale fixée au mercredi 6 juillet à la salle du Complexe olympique Miloud-Hadefi.