Avec le tirage au sort effectué vendredi en grande pompe à Doha, la première Coupe du monde organisée dans le Monde arabe (21 novembre-18 décembre) a désormais commencé. Sur le terrain, elle débutera dans presque 230 jours par un Qatar - Équateur, prélude à plusieurs affiches déjà très attendues et un duel Iran - USA chargé d'une indéniable tension au vu des relations tendues entre les deux pays. L'Allemagne, dans le chapeau 2 malgré ses quatre étoiles, était l'adversaire dont aucune tête de série ne voulait: l'Espagne a en a hérité pour une affiche digne du dernier carré. Les deux ogres partiront largement favoris pour sortir d'un groupe complété par le Japon et un barragiste (Costa Rica ou Nouvelle-Zélande). Le Brésil, recordman de victoires avec cinq trophées (le dernier il y a 20 ans), est de son côté tombé dans un groupe piège, avec des adversaires pouvant tous prétendre aux 8es. Neymar and Co devront se méfier de la Serbie de Dusan Vlahovic, qui avait devancé le Portugal lors des qualifications, de la Suisse, qui a écarté l'Italie dans son groupe, et du Cameroun, vainqueur de l'Algérie en barrage. Pas forcément simple non plus pour l'Argentine de Messi, avec la Pologne de Lewandowski et le Mexique. Pas plus évident pour le Portugal de Ronaldo, opposé à l'Uruguay, à la Corée du Sud et au Ghana. La Belgique n'est pas plus à l'abri, propulsée dans un «groupe très exigeant» de l'aveu de son sélectionneur Martinez, avec la Croatie, finaliste de la dernière édition, et le Maroc, outre le Canada. La France, Championne du monde en titre, s'en tire, elle, mieux dans son groupe D, avec le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro, la Tunisie, et un barragiste (Pérou, EAU ou Australie). Si l'opposition contre la Tunisie sera une première en match officiel pour les Bleus, le Danemark est un adversaire bien connu, croisé à chacun des titres majeurs de la France, les deux succès en Euro (1984, 2000) et les deux sacres au Mondial (1998, 2018). Seuls 29 des 32 pays participants sont connus, à 7 mois du coup d'envoi d'un Mondial escorté de multiples controverses depuis l'attribution de l'épreuve au Qatar en 2010, notamment sur la question des droits humains dans l'émirat. Les trois derniers billets seront attribués entre les 8 équipes encore en lice, à l'occasion des ultimes barrages: deux intercontinentaux et un en Europe après le report des matchs de l'Ukraine après l'invasion russe.