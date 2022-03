Les deux représentants algériens en Ligue des Champions, à savoir le CR Belouizdad et l'ES Sétif, auront demain la mission de réaliser des objectifs diamétralement opposés, en recevant respectivement, Jwaneng Galaxy (Botswana) et AmaZulu FC (Afrique du Sud), pour le compte de la 4e journée de la phase de poules, prévue demain et samedi.

Il y a lieu d'abord de rappeler que le CR Belouizdad occupe conjointement la première place du groupe «C» en compagnie de l'ES Tunis avec un total de 5 points chacun, aura une très belle opportunité en cette occasion, pour prendre option dans la perspective de se qualifier pour les quarts de finale, en accueillant la lanterne rouge qui compte un seul point au compteur en trois rencontres. Cette modeste formation botswanaise est largement à la portée des Rouge et Blanc.

D'ailleurs, les joueurs du CRB sont revigorés en ce moment, après qu'il ont pu conforter lundi leur position en tête de la Ligue 1 algérienne en emportant à domicile leur derby algérois face au Paradou AC (2-0). Ce qui explique donc pourquoi ils partent largement favoris face à Jwaneng Galaxy, qui jouera quant à lui sa dernière carte pour se relancer dans la course à la qualification. Le coach brésilien du CR Belouizdad, Marcos Paqueta est bien optimiste pour ce match retour décisif en déclarant, entre autres que «Je suis heureux pour cette victoire en championnat, mais il reste beaucoup de travail à faire pour être au top niveau.

Je sais que mon équipe peut mieux faire, explique-t-il, avant d'ajouter que «J'attends de mes joueurs plus de volonté, plus de sérieux et surtout plus de détermination pour réussir nos prochains matchs qui seront plus difficiles que le championnat, à savoir ceux de la Ligue des Champions».

D'autre part, il est utile de noter que dans l'autre match de cette poule «C», l'ES Tunis défiera l'autre représentant tunisien l'ES Sahel (3e, 3 pts), dans un derby tunisien à «six points».

Et pour ce match, il faut bien faire remarquer que si l'Espérance tentera de l'emporter pour préserver sa position en tête, la formation de Sousse n'a plus droit à l'erreur, sous la conduite du nouvel entraîneur Lassaâd Djerda Chabbi, engagé en remplacement du Français Roger Lemerre, démissionnaire.

Par ailleurs et contrairement au CRB, l'ES Sétif, dos au mur, est appelée à sortir la tête de l'eau contre les Sud-Africains d'AmaZulu FC, et sera face à la nécessité de mettre fin à sa mauvaise série de deux défaites de rang.

Il est utile de rappeler que l'ES Sétif qui est dirigée à titre intérimaire par Réda Bendriss (entraîneur de la réserve, ndlr), est 3e du groupe «B» avec 3 points, et n'aura donc plus aucun droit à l'erreur dans ce match décisif. Car, un éventuel faux pas compromettrait sérieusement les chances des Sétifiens pour passer aux quarts de finale.

Encore faut-il noter, au passage, que le coach intérim de l'Entente de Sétif, Bendriss se présente dans ce match avec un effectif bien amoindri. En effet, plusieurs joueurs restent à la maison tels Amir Karoui et Hocine Laribi.

Ce qui complique la tâche du coach pour trouver des remplaçants à ces deux cadres de l'équipe.

De son côté, AmaZulu FC, auteur de deux succès de suite, se déplacera à Alger avec la ferme intention de préserver sa dynamique et conforter ses chances de qualification.

Enfin, à rappeler que dans l'autre match du groupe «B», le leader Raja Casablanca (9 pts) abordera son déplacement à Conakry avec l'objectif de l'emporter face à Horoya AC (4e, 0 pt), et valider ainsi son billet pour le prochain tour.