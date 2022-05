Le MC Oran n'est qu'à trois points de la fin du cauchemar en assurant son maintien en championnat de Ligue 1 où cette équipe est invaincue depuis 11 matchs. Les Hamraoua ont réussi vendredi à accrocher un concurrent direct dans la course au maintien, le NC Magra (0-0), sur son terrain, profitant au passage du nul concédé à domicile par le premier potentiel relégable, l'O Médéa (1-1) face à l'US Biskra. Du coup, les Oranais, qui comptent un match en moins avant deux journées de la clôture de la saison, confortent leurs chances de rester parmi l'élite après un exercice très compliqué au cours duquel ils ont joué avec le feu. Dans les milieux du club d'El-Bahia, on estime que le mérite dans ce maintien presque acquis revient à l'entraîneur Abdelkader Amrani, 3e coach à diriger les Rouge et Blanc cette saison après Azeddine Aït Djoudi et Moez Bouakaz. Amrani a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué, en surmontant tous les obstacles, sachant qu'il s'est plaint des limites de son effectif. Cela n'a pas empêché toutefois l'ex-entraîneur du WAT à gagner, jusque-là, le pari en enchaînant 11 matchs sans la moindre défaite. Son équipe et lui sont d'ailleurs bien partis pour réussir la plus longue série d'invincibilité en championnat cette saison. Mieux, en 14 rencontres depuis le début de la seconde manche, les Hamraoua n'ont perdu qu'une seule fois, une défaite qu'ils auraient pu éviter à domicile contre l'O Médéa. Du coup, Amrani est bien parti pour rééditer le scénario du WAT, la saison passée, quand il avait évité la descente à la formation de sa ville. Il avait également fait de même avec le CRB, il y a quatre saisons, avec en plus un trophée de coupe d'Algérie. Appelé à jouer deux rencontres à domicile contre la JS Saoura (match en retard) mercredi, et le WAT, ainsi qu'un troisième et dernier sur le terrain du MCA, le MCO a toutes les chances pour décrocher les trois unités qui lui permettent de lancer un ouf de soulagement dans les tout prochains jours.