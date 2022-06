Les préparatifs pour la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens se poursuivent de plus belle. Une cérémonie que l'on veut grandiose, reflétant l'image d'une Algérie n'ayant rien à envier aux autres nations. L'on s'engage que la ville d'Oran vibrera amplement sous les couleurs méditerranéennes.

Simultanément, cette ouverture promet d'être à la fois riche et heureuse, tandis que l'accès a été simplifié, accessible à ces Oranais et visiteuses d'Oran devant suivre de près le coup d'envoi. La vente des billets sera en ligne, sur Internet. En effet, pas moins de 32 000 billets d'accès à la cérémonie d'ouverture, prévue pour le 25 du mois courant, seront mis en vente dès aujourd'hui. «Il suffit de cliquer sur le site Web du Comité d'organisation de l'évènement pour que le tour soit joué», ont indiqué les organisateurs, soulignant que «le prix du billet n'est pas encore fixé». La même source a ajouté que «la même opération sera reconduite à l'occasion de la cérémonie de clôture, le 6 juillet, ainsi que pour les épreuves des 24 disciplines programmées lors des JM». Et d'enchaîner que «les billets seront cédés en ligne à titre gratuit». Le Commissariat des JM, par le truchement de Mohamed Aziz Derouaz, a expliqué que «l'adoption du système de vente en ligne des billets de la messe méditerranéenne est une opération qui intervient après une première du genre, organisée par le MJS, lors du match de football Algérie-Ouganda, le 4 juin en cours, au stade du 5-juillet». Toute la Méditerranée sera, donc, présente et représentée à l'occasion de cette ouverture. Pour cela, un groupe international regroupant l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) et une société étrangère ont été choisis pour l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture. «Le choix s'est porté sur un groupe international méditerranéen qui renferme l'ONCI, exécuteur artistique et technique, et une société étrangère pour l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture de cette manifestation sportive», a-t-on expliqué, soulignant que «cette société a, à son actif, pas moins de 30 grandes manifestations sportives en Europe, Asie et Afrique». Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont considérées comme l'indice de réussite des JM et la première vitrine de cet événement. Le scénario des deux cérémonies sera d'un haut niveau de compétence technique et de présentation et s'articulera autour de quatre éléments, à savoir «l'Algérie, sa profondeur historique et sa dimension africaine et méditerranéenne», «L'Algérie, berceau de civilisations successives», «la culture, le patrimoine, les coutumes, les artistes et les personnalités d'Oran», «l'Algérie et la Méditerranée», en plus d'aborder le rôle du sport dans l'unification des peuples et comme moyen d'amitié. De plus, ces cérémonies seront présentées avec un arrangement moderne en musique, danse, chant et interprétation, en introduisant des arts numériques pour un spectacle à la hauteur des aspirations du citoyen algérien et des invités à cette manifestation sportive, signalant que la cérémonie d'ouverture durera deux heures au maximum, alors que celle de clôture se fera en 70 minutes avec un spectacle haut de gamme.