Le responsable de la commission hébergement et restauration, Nabil Chiali, a révélé que «la wilaya d''Oran est prête à accueillir l'événement sportif d'envergure international, les JM-2022». Il a ajouté que sa commission a «fignolé le programme lié à l'hébergement et la restauration des participants à cette rencontre y compris la prise en charge des journalistes venant du monde entier». Le même responsable a révélé l'achèvement de toutes les mesures et procédures liées à l'hébergement et à l'alimentation, expliquant que «55 établissements hôteliers de 3, 4 et 5 étoiles ont été réquisitionnés pour abriter les invités d'Oran». Et d'ajouter que «15 hôtels sont dédiés à l'hébergement des hommes et des femmes des médias et 10 hôtels réservés aux membres du Comité international olympique et du Comité des Jeux méditerranéens, ainsi qu'aux arbitres», expliquant que «la sélection de ces hôtels est intervenue après un certain nombre de visites réalisées par des spécialistes pour suivre de près l'état de préparation de ces hôtels à l'accueil des hôtes d'El Bahia. Après constatation, il s'est avéré que ces établissements hôteliers remplissent toutes les conditions requises et disposent de toutes les commodités réclamées comme le «haut débit Internet» et d'autres nécessités pour offrir confort et activité dans les meilleures conditions. Le président de la commission hébergement et restauration, a affirmé que son service est «prêt à recevoir les participants aux Jeux méditerranéens, dans les meilleures conditions, notant que «tous les moyens sont mobilisés pour le succès des activités de cet événement majeur, et qu'en conséquence les membres du Comité ont travaillé dur depuis 4 ans en développant une stratégie, basée sur un plan spécial, pour recevoir dans de bonnes conditions les délégations participantes, y compris les athlètes et leurs accompagnateurs, ainsi que les membres des Comités internationaux qui animent et supervisent cette session, en coordination avec les différents secteurs et le Comité des Jeux méditerranéens».

La même source a indiqué que «le Village olympique se chargera d'héberger les participants aux différentes compétitions programmées aux Jeux méditerranéens, sachant que le Village méditerranéen dispose de 4 grands restaurants, de salles de sports et d'exercices, d'une aire de jeux pour les préparations et d'autres installations nécessaires dont l'athlète a besoin conformément aux conditions convenues au niveau international».

Et de souligner que «ce Village et d'autres structures sportives qui ont été construits pour accueillir les Jeux méditerranéens à Oran, constituent un acquis important pour la wilaya d'Oran et l'Algérie, et qu'il faut préserver». Il a également noté que «les équipes de restauration s'emploient à fournir des repas aux sportifs selon des conditions sanitaires strictes, tout en proposant des plats spécifiques à chaque pays, en plus du plat algérien qui sera omniprésent».