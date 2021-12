Les demandeurs du logements publics locatifs occuperont, incessamment, de nouveaux logements décents. Les travaux de réalisation sont totalement achevés. Il s'agit de 1.350 habitations réalisées dans les communes d'El Ançor, Bousfer et Misserghine. La direction locale du logement fait également état de l'achèvement des travaux liés à l'aménagement externe, en l'occurrence la viabilisation et le raccordement desdites habitations aux réseaux d'alimentation en eau potable, en plus des réseaux d'assainissement, d'électricité et la réalisation d'espaces verts et d'aires de jeux pour enfants. La même source a ajouté que «l'attribution de cet important lot est programmée pour la fin du mois en cours, ou encore en la faisant coïncider avec les opérations de distribution programmées par les autorités locales. Ce n'est pas tout. Les occupants des bidonvilles de Sidi Chahmi seront également relogés durant le mois en cours. En prenant en compte les prévisions des responsables en charge de cette question, le logement décent ne risque plus de poser de problème. La crise, ayant frappé ce secteur, relève, désormais, de l'ancienne histoire. Pas moins de 23 000 logements publics locatifs, réalisés à travers les différentes communes de la wilaya, seront distribués», a-t-on indiqué. Le projet colossal d'habitat de Oued Tlélat comprend 8700 habitations.

«Un vaste programme de logements concerne les familles vivant dans des logements précaires et les bidonvilles, ayant été recensés depuis des années», a-t-on annoncé. Pour le projet réalisation de 8 700 LPL à Oued Tlélat, la wilaya d'Oran a insisté «sur la livraison de ce programme dans les délais prévus et l'application des mesures administratives à l'encontre des promoteurs retardataires, soit par la résiliation des contrats ou par le paiement de pénalités, en raison des retards enregistrés dans le domaine de l'aménagement extérieur». La wilaya d'Oran a mis l'accent «sur la nécessité de confier les projets à l'arrêt à plusieurs entreprises afin d'accélérer l'achèvement des travaux et les livrer dans les délais prévus». La distribution de ces 8 700 logements publics locatifs est donc prévue pour le plus tôt possible. Tel que prévu, ces habitations étaient programmées à la distribution sur plusieurs étapes jusqu'au mois de juillet de l'année passée, avant d'être reportés en raison de l'arrêt des travaux d'aménagement à cause de la pandémie de Covid-19. En tout, le nouveau pôle urbain d'Oued Tlélat est constitué de pas moins de 17 000 logements sociaux dont 6 300 distribués. À cela s'ajoute l'achèvement à 100% d'un quota de 700 autres logements publics, après le renforcement des chantiers pour les travaux d'aménagement externe de raccordement aux réseaux divers, eau potable, assainissement. Les mêmes sources annoncent que «de ce programme, 500 logements seront attribués, dans les plus brefs délais, aux habitants de la commune de Oued Tlélat».