Ce coup de filet a été opéré par les limiers de la BRI (brigade de recherche et d'investigations) de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, a fait savoir une source sécuritaire. Au terme de cet exploit de qualité, six personnes ont été arrêtées et 767 500,00 DA en fausses coupures de 2000 DA ont été saisies en deux interventions, a fait savoir la même source. L'exploitation minutieuse des informations parvenues aux services de sécurité, sur l'activité criminelle de ce réseau activant dans la falsification de la monnaie nationale, nous dit-on.

Les investigations qui ont été engagées ont permis l'identification dans un premier temps d'un membre du réseau, chargé de faire écouler des faux billets de 2 000 DA dans la région de Ghardaïa, avant d'être arrêté en flagrant délit, a fait savoir notre source, en précisant que 610 000 DA de faux billets (2000 DA), ont été saisis, lors de la fouille. Conduit au siège des services de sécurité et soumis à l'interrogatoire, le faussaire est passé aux aveux en dénonçant ses complices. Les mêmes éléments de sécurité, sur ordre du ministère public, de la circonscription de compétence, ont pu arrêter d'autres complices et saisir une somme de 157 500,00 DA, revenus de cette activité criminelle illégale, a précisé notre source, en ajoutant qu'au titre de cette opération, 2 voitures (touristique et utilitaire) et une moto, que les faussaires utilisaient dans le transport des faux billets, ainsi que des téléphones portables et une bombe lacrymogène. Par ailleurs, et selon certaines indiscrétions, les faussaires, ayant eu sans doute, vent de l'arrestation de leurs complices, ont réussi à brûler le matériel utilisé dans la falsification des faux billets.

Une manière d'éliminer toutes preuves pouvant les incriminer. Âgés entre 24 et 37 ans, les six faussaires ont été déférés par-devant le juge d'instruction, près le tribunal de Ghardaïa, qui a retenu à leur encontre, formation d'association de malfaiteurs, falsification de billets de banque en monnaie nationale, faux et usage de faux et escroquerie.

Des griefs pour lesquels ils ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête ouverte, sous la supervision du parquet compétent pour révéler l'identité des autres complices et les éventuelles répercussions de cette activité criminelle, a-t-on conclu.