Plusieurs robes noires sont en vacances, en ce très chaud mois d'août 2022. Mais celles qui travaillent, voient leurs dossiers être reportés en septembre!

Alors, seuls les avocats ayant du temps libre, parlent football!

Donnons la parole à un vieux fan acharné du Mouloudia d'Alger, en l'occurrence le conseil Abdelaziz Charfouh, qui veut simplement rappeler ici, que ce club, vieux de 101 ans, n'a réussi à arracher qu'un seul titre africain en 1977, grâce à une brochette d'athlètes exceptionnels, menée par les supers joueurs, comme le Skikdi, Aïssa Draoui, Omar Betrouni, Bacha, Zénir, Mahious, Bousri, Kaouah, etc. Sauf que le long parcours, dont son entière adhésion à la cause nationale, qui vit un chapelet de martyrs, se sacrifier, entre 1954 et 1962.

Après l'indépendance, il y avait toujours eu «un imbécile» pour empêcher le Mouloudia d'Alger d'être sacré et briller de mille feux.

Témoins, ces scandaleux arbitrages, qui venaient à chaque grande occasion, barrer la route aux meilleurs d'Algérie.

Déjà en 1965, le MCA fut injustement privé du doublé.

En 2013, 2017 et 2019, 2021/2022, des erreurs, des fautes, des bêtises d'arbitrage, ont encore une fois privé, les fidèles fans d'une joie incommensurable.

Me Abdelaziz Charfouh promet, les yeux larmoyants, une année 2022/2023, pleine de surprises, à condition que l'arbitrage ne s'y mette pas!

Les fans en ont marre des fausses promesses, et autres dribbles inutiles, juste de quoi calmer les ardeurs légitimes des milliers de supporteurs! Ils veulent du concret! «Zefizef saura s'y prendre!» lancera un large sourire, sur un visage serein!

Enfin, le vieux fan remercie du fond du coeur, l'immense cadeau du président de la République, qui a offert à mon très cher Mouloudia, le stade de Douéra, qui sera le tombeau, où... tomberont les supposées-pseudo- grandes équipes! Voilà ce qui s'appelle être un vrai fan!