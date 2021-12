En s'adressant mardi dernier aux membres du Conseil de la nation, Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a certes, utilisé les concepts juridiques, mais, on sentait beaucoup plus le magistrat qu'il était, que le patron du ministère de souveraineté, qui s'exprimait, donc s'adressait à ses pairs magistrats. En effet, les textes présentés aux élus, et au gouvernement, sont l'oeuvre exclusive d'une équipe de juristes algériens, aguerris, homogènes, chevronnés et compétents! Ils sont surtout, bien placés, bossant avec une réflexion typiquement algérienne, qui fait, bien entendu, plaisir à voir! On est désormais loin, d'oeuvres de «cadres» scribouillards, très fort en recopiage des succès d'autrui, et pas forcément réussis car, les pseudo-oeuvres plagiées sur du travail étranger, qui n'avaient rien de commun, avec les aspirations nationales!

Tabi, le sait très bien, lui, qui, à la Cour suprême, alors qu'il était l'un des adjoints des successifs procureurs généraux, voyait ses lumineux avis, être passés à la «moulinette», le temps que les nouvelles et impopulaires mesures fassent leur effet!