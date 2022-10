À peine deux mois, qu'ils ont repris les bancs de l'école, les élèves sont de retour chez eux pour une dizaine de jours de repos. Ce sont des vacances, certes, mais dont l'objectif est différemment interprété par les parents et les enseignants. Sont-elles des journées de repos et voyage, ou plutôt, devraient-elles servir de meilleure préparation des enfants aux compositions du premier trimestre? À ce sujet, quelques professeurs des lycées et des collèges sont plutôt favorables pour les révisions afin de mieux assimiler les cours dispensés durant ce début de trimestre «les enfants ont passé peu de temps à l'école, ils ne sont pas encore dans le besoin de distractions, ils ne sont pas saturés, donc nous conseillons aux parents de les encadrer chez eux pour revoir leurs cours, bien entendu, avec des moments de détente et de récupération en familles, soit en promenade ou visites familiales» expliquent-t-ils.

Les parents quant à eux, notamment ceux qui ne sont pas instruits «il nous est difficile de les encadrer à la maison pour réviser, on ne sait pas le faire, et on ne trouve pas où les prendre pour décompresser, faute d'infrastructures dédiées à cet effet» laissent-ils entendre. Là, il y a lieu de souligner la contribution de pas mal d'établissements scolaires via leurs pages dans les réseaux sociaux, où l'on trouve des enseignant qui tentent d'orienter les parents aux meilleures façons d'accompagner leurs enfants durant ces vacances, ils suggèrent des révisions, mais aussi de la décompression. Justement, pour la distraction et les loisirs, ce n'est pas toujours facile à avoir, en particulier au niveau des zones isolées. En effet, même si aux chefs- lieux de la wilaya ou de quelques grandes daïras, les services de la culture et des sports organisent des activités de loisirs, ce n'est pas toujours valable pour les autres localités.

Il faut rappeler qu'effectivement les infrastructures, existent dans toutes les communes, mais malheureusement elles sont, pour la majorité non opérationnelles. Beaucoup de maisons de jeunes et de centres culturels dans plusieurs localités de l'intérieur de la wilaya ne peuvent satisfaire les attentes des jeunes. À ce sujet, le mouvement associatif regrette que d'aussi belles infrastructures soient livrées à elles-mêmes, faute de personnel encadreur. En effet, nous avons tenté de vérifier la situation de ces structures et nous avons conclu que réellement il y a absence d'encadreurs, pour la majorité de ces établissements, on y trouve un responsable et un agent de sécurité. «Il est impératif de doter ces structures de personnels qualifiés pour encadrer ce nombre important de jeunes qui circulent dehors, en proie facile à tous les fléaux sociaux» crient les parents et les acteurs de la société civile. Par ailleurs, dans les grandes villes, on trouve quelques établissements culturels et sportifs opérationnels, et même des lieux de loisirs et de détente qui pourraient offrir du repos aux familles, à l'image de la forêt Erriche mitoyenne de la ville de Bouira, des jardins publics de la ville et des bibliothèques etc.

Pour information, le Parc national du Djurdjura annonce la réouverture de l'écomusée central sis à l'ex-parc d'attractions Erriche à partir du debut de ces vacances, le 27 du mois en cours. Egalement les services du PND informe de la création imminente d'une aire de détente, de jeux et de camping au niveau de la sublime localité de Tala Rana dans la commune de Saharidj. Ceci dit, les gens qui disposent de moyens de locomotion et un peu de moyens financiers pourront mieux profiter,en effet, la wilaya de Bouira dispose de beaucoup d'endroits touristiques paradisiaques, l'on cite les montagnes de Dirah, Zberber, Tala Rana et Aïn Zebda et aussi la station climatique de Tikjda. Pour ces premiers jours, les élèves s'adonnent aux matchs de football de rue, et aux entraînements dans leurs salles de sports, quant aux parents, ils essaient de leur offrir au moins une sortie durant cette semaine «afin d'accomplir mon de voir de parent » laisse entendre un jeune papa.